PSB, PIRRO (M5S): GIORGETTI GUIDA A FARI SPENTI NELLA NOTTE PER VEDERE SE E’ DIFFICILE MORIRE

Roma, 8 ottobre. “Non è proprio giornata di citazioni per il ministro Giorgetti, in audizione sul Piano strutturale di bilancio. Dopo quella di Keynes, che si sta rivoltando nella tomba, il ministro ha chiuso con Battisti-Mogol, dicendo che ‘troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante’. A parte che di stagnante con Giorgetti c’è l’economia nel suo insieme, anche qui replichiamo sempre con Battisti-Mogol: il ministro ‘guida a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire’“. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

