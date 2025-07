Pesi – Cosenza incorona 16 nuovi campioni italiani under 17

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

Cosenza incorona 16 nuovi campioni italiani under 17

E’ possibile rivedere le gare e le interviste ai protagonisti su YOUPOWERTV

Cosenza, 6 luglio 2025

Seconda giornata ricca di emozioni a Cosenza dove si sono appena concluse le Finali dei Campionati Italiani Under 17 di pesistica Olimpica. Una due giorni intensa, che ha visto sul palcoscenico calabrese del PalaFerraro le migliori promesse della disciplina e dove sono stati incoronati sedici nuovi campioni italiani, tutti tra i 13 e i 17 anni.

La classifica del Best Lifter è stata vinta a livello maschile da Samuele Di Marzio, con un sinclair di 356.98, e a livello femminile da Carola Serafino con un punteggio sinclair di 230.98. La miglior società, sia sul fronte maschile che femminile è la Pesistica Pordenone.

LE GARE

Prima campionessa di giornata è la cosentina Marica Rita Mangiarano che sale sul gradino più alto del podio nella categoria fino a 63 kg con un totale di 156 kg; per lei anche l’oro di strappo con 70 kg e il bronzo di slancio con 86 kg, supportata dal caloroso pubblico di casa. L’oro di slancio, con 95 kg, va invece a Clara Prencipe Goncalves Moura, andata fuori gara nello strappo, mentre l’argento va a Ludovica D’Innocenzo, anche lei fuori gara nel primo esercizio, con 92 kg. L’argento nel totale va a Nicole Motta con 144 kg, bronzo a Sara Rizzo con 132. Nella 69 kg il titolo va a Katja Vittor, che trionfa con 148 kg (65+83), mentre dietro di lei è sfida per l’argento tra Alice Colombo e Marta Chinnici: se lo aggiudica la prima che, pur avendo sollevato la stessa misura dell’avversaria (143 kg), è riuscita prima di lei nell’impresa.

Va a prendersi il titolo italiano all’ultima alzata, Salvatore Maio, campione nella categoria fino a 98 kg; 238 kg di totale per lui che, proprio con la terza prova di slancio a 133 kg, riesce a scavalcare il diretto avversario Daniel Moret, che chiude con un totale di 237 kg, uno in meno del vincitore. Bronzo per Alessandro Gismondo con 209 kg. Nell’ultima categoria maschile, la + 98 kg, trionfa Valentino Manocchio, con una gara perfetta di sei alzate valide su sei; per lui un totale di 233 kg, con 106 di strappo e 127 di slancio. Tenta il tutto per tutto all’ultima prova per tentare il sorpasso, Davide Tajariol, che però non riesce nell’impresa e deve accontentarsi dell’argento con un totale di 217 kg (102+115). Bronzo per l’atleta cosentino Gaetano La Macchia con 214 kg (101+113).