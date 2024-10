(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

PSB, M5S: GIORGETTI NERVOSO, DEL RESTO ECONOMIA E’ FERMA

Roma, 8 ottobre. “Ci pare di percepire un certo nervosismo e una certa escalation di toni da parte del ministro Giorgetti nell’audizione sul Piano strutturale di bilancio. Lo comprendiamo: con le sue (non) politiche siamo alla crescita zero da due anni, al taglio della spesa reale nei prossimi anni, alle privatizzazioni selvagge, a 18 mesi consecutivi di calo della produzione industriale, a un patto di stabilità che lega il Paese mani e piedi nei prossimi 7 anni. Il tanto sbandierato taglio del cuneo fiscale, unico argomento di fatto usato dal ministro, è stato in questi anni più che fagocitato da un’inflazione che nel biennio 2022-2023 ha toccato un 14% cumulato. La realtà purtroppo è una, al di là del nervosismo del ministro, ed è stata consegnata da Giorgetti a Bloomberg, quindi ai mercati finanziari: sarà una Manovra di sacrifici per tutti. Rappresentiamo al ministro che questa considerazione è stata recapitata ai mercati finanziari, ma l’hanno sentita anche le famiglie, le imprese e i lavoratori italiani”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S nelle Commissioni bilancio di camera e Senato.

