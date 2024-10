Manovra, Bergamini: “Misure per favorire produttività a vantaggio di giovani, famiglie e donne”

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

“Sulla manovra abbiamo avviato un percorso virtuoso, dopo anni di spese abnormi, come il Superbonus e il Reddito di cittadinanza, che hanno lasciato buchi nelle casse dello Stato. La nostra proposta è in continuità con quella dello scorso anno: taglio del cuneo fiscale, abbassamento dello scaglione dell’Irpef dal 35 al 33 per cento e aiuti ai giovani, famiglie e donne lavoratici con figli”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, ospite a Tgcom24.

“Ci sono luci ed ombre nei nostri dati economici, ma l’Italia ha un avanzo primario ormai da anni, un’occupazione che sta registrando un record storico dal dopoguerra ad oggi e un Pil che cresce di più di altri paesi europei. Dobbiamo sì mantenere gli impresi presi con l’Unione europea e tenere in ordine i conti pubblici con senso di responsabilità e serietà, ma anche e soprattutto creare le condizioni per favorire la produttività, per garantire quelle entrate fiscali che servono ad orientare la spesa pubblica”, ha concluso.

