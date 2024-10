(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 *CONSULTA, TABACCI: MARINI NON AVRA’ FORTUNA E SUO NOME NON SARA’

RIPROPOSTO*

La nomina di Marini alla Consulta? “Secondo non avrà fortuna e non credo

che il suo nome sarà riproposto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno

da Pecora, il deputato di Centro Democratico Bruno Tabacci, intervistato da

Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

