Bollettino Incidente A26

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Buonasera a tutti,

Grazie all’intervento degli uomini del 118 e all’attività delle centrali del 112 e 118, informiamo che i 3 autisti protagonisti dell’incidente che ha interessato il tratto di A26 sono stati soccorsi sul posto e poi trasportati presso il Presidio di Voltri dell’Ospedale Evangelico Internazionale; sono entrati due in codice giallo e uno in codice verde. I tre sono riusciti ad allontanarsi dai rispettivi mezzi prima delle esplosioni che hanno interessato l’area dell’incidente. Soccorso sul posto anche un vigile del fuoco, per un lieve trauma rimediato nel corso dell’intervento sui mezzi in fiamme.

Resto a disposizione, buon lavoro

Pietro Pisano