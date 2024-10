1008 museo lia evento

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 08 ottobre 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Museo Civico “Amedeo Lia”

L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour

Giovedì 10 ottobre alle ore 16.30 visita guidata di Andrea Marmori

La Spezia, 8 ottobre 2024 – Giovedì 10 ottobre alle ore 16.30 al Museo Civico “Amedeo Lia” è prevista una visita guidata di Andrea Marmori alla mostra L’arte di viaggiare. L’Italia e il Grand Tour attualmente in corso dal titolo “Il più bel golfo dell’universo. Viaggiatori e vedutisti nel Golfo della Spezia”

Si consiglia la prenotazione.

La mostra.

Il termine ‘Grand Tour’ viene utilizzato per la prima volta allo scadere del XVIII secolo dal canonico inglese Richard Lassels nel suo scritto “Voyage of Italy: The Grand Tour of France and the Giro of Italy”, in cui racconta i luoghi da lui visitati durante i suoi cinque viaggi in Italia. In tale scritto, che era un vero e proprio vademecum per i giovani viaggiatori, il canonico nel fornire una serie di consigli per affrontare il viaggio, distingue questo tipo dii esperienza dal viaggio in generale, in quanto il punto di partenza coincideva con il punto di arrivo, il Tour, appunto.

Questa tipologia di viaggio nasce ai tempi della regina Elisabetta per far sì che i giovani patrizi inglesi, futuri governanti, potessero osservare e apprendere i costumi civili, culturali e politici degli altri paesi europei e dell’Italia in particolare. Il Grand Tour si estese poi non solo a giovani della classe aristocratica di tutta Europa, ma anche ad artisti e letterati come Montesquieu, Goethe, Lamartine, Stendhal e Dickens.

Info.

Museo Civico Amedeo Lia

Via Prione, 234