comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Intervento del Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, in occasione della visita del Presidente della Repubblica a Genova alla quale ha partecipato sia in qualità di Presidente della Provincia che come Sindaco della Città della Spezia.

Le parole del Presidente Peracchini fanno riferimento a quello che il Presidente della Repubblica ha detto durante il suo discorso ufficiale di questa mattina, dove la provincia della Spezia, medaglia d’oro ha valor militare, ed tanti luoghi della provincia che furono protagonisti nei giorni della Liberazione d’Italia, sono stati più volte citati e portati ad esempio dal Capo dello Stato.

“Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue parole dedicate alla Spezia nel suo intervento di questa mattina a Genova, per le citazioni con cui ha voluto, più volte, ricordare l’impegno ed il sacrificio che gli spezzini, in un periodo storico estremamente difficile, hanno saputo garantire per donarci oggi la libertà e la democrazia.

La provincia della Spezia, i tanti borghi che hanno patito gli orrori della guerra, ancora oggi custodiscono una testimonianza importante per le nuove generazioni, fatta di luoghi simbolo in cui le persone hanno vissuto il peso e la responsabilità di scelte coraggiose che hanno cambiato le loro e le nostre vite, donandoci, ancora oggi ad ottant’anni di distanza, la possibilità di godere di quei diritti che hanno conquistato. Luoghi che ancora sono segnati dalle testimonianze di quelle scelte e di quei sacrifici, memorie che ritroviamo nelle lapidi o nei monumenti, ma soprattutto che dobbiamo mantenere vive nella nostra memoria.

Le parole del Presidente Mattarella sono state così una testimonianza di cui siamo grati e che facciamo nostra, con il dovere di valorizzarla e di mantenerla accesa per le prossime generazioni”.

La Provincia della Spezia è tra le istituzioni decorate al valor militare per la guerra di Liberazione insignita il 12 aprile 1996 della medaglia d’oro al valor militare per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale.

Motivazione dell’onorificenza:

«In venti mesi di duro servaggio riaffermava col sangue dei suoi figli le nobili tradizioni che nel primo Risorgimento la fecero proclamare la “primogenita”. Fucilazione, martiri, deportazioni, saccheggi e distruzioni non scossero la fierezza del suo popolo che, tutto unito nel sacro nome d’Italia, in cento combattimenti contro un nemico soverchiante, si copriva di imperitura gloria. Nelle giornate della riscossa i suoi cittadini ascrivevano a loro privilegio ed onore la riconquista delle proprie case e delle libertà ed issavano sulla civica torre il santo tricolore consacrato dal sacrificio dei caduti»

— Roma, 12 aprile 1996

La Spezia, 24 aprile 2025

