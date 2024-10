(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

Policlinico di Palermo, adottato il PDTA per l’osteonecrosi

delle ossa mascellari da farmaci

Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha adottato il Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale (PDTA) dedicato all’ osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci

Il PDTA, elaborato presso la UOSD di Medicina Orale, che è Centro di riferimento

regionale per la prevenzione, diagnosi e cura dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da

farmaci, offre percorsi e procedure chiare per i professionisti sanitari e i pazienti, in modo

da ottimizzare l’assistenza in chiave multi-disciplinare.

“Si tratta di uno dei pochi esempi a livello nazionale e unico regionale ed è finalizzato –

illustra la prof.ssa Giuseppina Campisi, responsabile della UOSD – a migliorare la

prevenzione, la diagnosi e la gestione di questa complessa patologia distrettuale.

L’osteonecrosi è una patologia emergente per via della crescente assunzione di farmaci

dimostratisi indispensabili per la salute dell’osso, soprattutto per la prevenzione degli

eventi scheletrici in pazienti oncologici e, in dosaggi inferiori, per la cura dell’osteoporosi.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

La consapevolezza del problema, la prevenzione precoce e la diagnosi tempestiva sono

fondamentali per ridurre il suo rischio e curare adeguatamente la patologia”.

Il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l’osteonecrosi sottolinea l’importanza

del network di competenze con le branche mediche dei prescrittori di farmaci (Oncologia

media, Onco-Ematologia, Reumatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Ortopedia) con la

Radio-diagnostica, la Farmacovigilanza e la Chirurgia distrettuale (Plastica-Ricostruttiva,

Maxillo-Facciale).

Il suo scopo è dunque quello di incrementare la qualità dell’assistenza percepita ed

effettivamente erogata, migliorando i risultati clinici e promuovendo la sicurezza del

paziente.

La Direttrice generale dell’AOUP, Maria Grazia Furnari, sottolinea: “Questo Piano

diagnostico terapeutico, come gli altri adottati dall’Azienda, è finalizzato a migliorare la

qualità delle prestazioni sanitarie, favorendo l’appropriatezza delle cure e ottimizzando

l’organizzazione delle risorse. Ringrazio tutti i professionisti coinvolti, con dedizione e

competenza, nella stesura e nell’attuazione del PDTA. Sono certa che questo percorso di

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO STAMPA

Tiziana Lenzo

Web: http://www.policlinico.pa.it

integrazione multidisciplinare rappresenti un grande vantaggio sia per i professionisti

sanitari che per i pazienti, portando ad una significativa riduzione delle attese e degli

interventi inappropriati, nonché a una maggiore soddisfazione da parte di chi si affida alle

nostre cure”.

Alla stesura del documento hanno collaborato: Giuseppina Campisi, Rodolfo Mauceri,

Giuseppe Pizzo, Olga Di Fede, Vera Panzarella, Rita Coniglio e i dottorandi Buttacavoli,

Coppini, La Mantia, e Seminara.

Il PDTA è disponibile per i professionisti sanitari, i pazienti e le loro famiglie e tutti coloro

che sono interessati al link https://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/news/2024/PDTA11.pdf