(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 PALESTINA, BARBERA (PRC): ” GLI INCIDENTI PROVOCATI DALL’OTTUSITÀ DEL

GOVERNO MELONI”

“Come già ribadito, gli incidenti che si sono verificati ieri, verso la

fine della manifestazione, sono da addebitarsi interamente

all’irresponsabile comportamento del Governo Meloni che, evidenziando

ancora una volta i suoi tratti autoritari, ha provato prima a vietare la

manifestazione, calpestando l’esercizio di un legittimo diritto

costituzionale, poi costretto ad accettare il fatto che alcune decine di

migliaia di persone avrebbero comunque raggiunto la piazza nonostante il

divieto, ha voluto negare fino alla fine lo svolgimento di un corteo, anche

simbolico, come chiedeva a gran voce tutta la piazza. Un comportamento del

tutto irresponsabile che ha messo a repentaglio non solo l’incolumità dei

manifestanti, ma anche delle stesse forze dell’ordine, costrette ad

obbedire a comandi illegittimi e assurdi, finalizzati solo ad esasperare

gli animi, per poi fare utilizzare a Piantedosi e al resto della destra di

governo l’argomentazione degli infiltrati violenti. Ricordiamo che la

piazza era stata completamente blindata, senza vie di uscita, utilizzando

anche le reti, come quelle usate al G8 di Genova 2001. Le persone per

accedere alla piazza venivano identificate e schedate con l’acquisizione

da parte delle forze dell’ordine della foto del loro documento d’identità,

come se stessero compiendo un reato. Il tutto in una città isolata, con

posti di blocco dappertutto, neanche ci fosse il coprifuoco, dimenticando

che siamo invece ancora in democrazia e che le manifestazioni di protesta

sono ancora pienamente legittime e tutelate dalla nostra Costituzione.

Questo è il clima vissuto ieri. Anzi dobbiamo ringraziare il senso di

responsabilità della stragrande maggioranza dei partecipanti alla

manifestazione di ieri che, nonostante tale clima e le provocazioni subite

in piazza e fuori, hanno mantenuto la calma per non cadere nel tranello del

ministro Piantedosi & soci, riuscendo a trasformare la giornata di ieri in

un grande successo politico sia in tema di solidarietà alla Palestina che

per la difesa del diritto a manifestare”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.