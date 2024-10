IL CASO CNA SALERNO AL TTG A RIMINI

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

La CNA Salerno porta gli artigiani al TTG di Rimini puntando tutto sul

turismo esperienziale. Più di venti aziende coinvolte in sei pacchetti

turistici destinati agli incontri b2b ed un’ esclusiva tavola rotonda che

parlerà del ” caso Cna Salerno”: così l’associazione degli artigianali con

la sua ‘costola’ dedicata al Turismo parteciperà a Rimini alla più

importante fiera dedicata alla promozione del turismo nel mondo . “Abbiamo

trasformato le storie e le caratteristiche dei nostri artigiani in una vera

e propria offerta turistica che contribuirà a valorizzare il settore ed il

territorio “. Esordisce cosi il Segretario di Cna Salerno, Simona Paolillo

che insieme al presidente della neo categoria,Rosario D’Acunto ha lavorato

a gomito stretto alla realizzazione della proposta. Sei pacchetti che

spaziano dalla area costiera alle zone più interne della provincia

salernitana. La Costa della Dieta Mediterranea con il tour narrato del

Cilento e della dieta mediterranea di Capitan Nik di Nicola De Stefano,

voglio una gomma l’escursione nei borghi con l’Agenzia Ianni, le

degustazioni di olio e vino nella cantina del Corsicano. Un vero e proprio

tour di racconto e sapori che si trascina da Agropoli a Castellabate. Nei

Picentini, il caratteristico paesaggio fa da scena ad un tour che intreccia

i sapori della mozzarella Ponte Molinello, della nocciola dell’azienda

Nobile ma anche la storia degli etruschi con una passeggiata al Museo di

Pontecagnano accompagnati da In Giro srl. Un tour che si arricchisce

dell’esperienza di lavorazione della ceramica presso il laboratorio di

Creazioni Luciano a Pontecagnano. Il Comitato esecutivo di CNA Turismo

Salerno ( costituito, tra gli altri, da Chiara Natella, Adriano De Falco,

Arturo Leo, Lucia Di Mauro, Vittorio Villari, Maurizio Ianni, Giuseppe

Guarino) ha fortemente voluto dare la possibilità alle aree interne di

avere una loro connotazione turistica, concepita anche come leva si

sviluppo e contrasto allo spopolamento. Ci si è concentrati sull’Alto Sele,

passando dall’esperienza di ricamo antico con Pina Pascente e gli assaggi

di olio dell’azienda agricola Pascente, la lavorazione del pane presso il

Panificio82 tra Ricigliano e San Gregorio Magno fino ad arrivare ad Oliveto

Citra con Leonardo e la sua profumata lavanda. Non poteva mancare nella

proposta di CNA Salerno una tappa nella divina costiera con un’esperienza

turistica tra Vietri sul Mare e Salerno. Qui si spazierà tra il tornio di

Antonio Solimene, ceramista vietrese e la degustazioni di vino, pizza, olio

presso la Tenuta dei Normanni sulle colline salernitane dove si potranno

tenere anche lezioni di yoga tra gli uliveti. Nel cuore di Salerno, nel

centro storico sono previste le attività guidata da Bottega San Lazzaro

presso il Presepe di Carotenuto per conoscere la storia del presepio e

cimentarsi anche in attività laboratoriali sulla lavorazione artistica dei

pastorelli. Il tour prosegue presso il laboratorio Cartusia che immergerà

la Salerno turistica nell’esperienza della tecnica dell’affresco. Arte,

cultura, sapori e saperi in un mix straordinario di efficienza di servizi e

organizzazione destinati a lasciare un buon ricordo del soggiorno

turistico. Nella zona Irno, il pacchetto di turismo esperienziale spazia

nell’antica bottega di arte del rame di Vittorio Villari alla conoscenza,

lezioni di cucina e degustazione presso Iasa e la sua Amalfieat. Ad

allietare questa proposta le escursioni in montagna a cura di Duomo

Trekking che prevede il cafeux dell’erbario. L’ultimo pacchetto proposto ai

buyers del TTG di Rimini pubta sulle eccellenze delMade in Italy, con

un’esperienza tra forme e colori della ceramica di Lucio Ronca,l’arte orafa

del Maestro Rosmundo Giarletta e la supremazia dei lieviati di Helga

Liberto di Pizzart. “L’impegno di CNA Turismo Salerno è far diventare le

botteghe artigiane, i luoghi del Made in Italy, attrattori turistici,

professionalizzando gli artigiani pronti così ad offrire al viaggiatore

esperienze autentiche ed intime: è questa la nuova frontiera del lusso!- ha

dichiarato il prof D’Acunto- pertanto, siamo impegnati a creare reti e

sviluppare competenze già con il Progetto Borghi Salute Benessere della

regione Campania primo ed unico in Italia”. Insieme a Paolillo e D’Acunto,

al TTG presso il padiglione C7 stand 434-506 della CNA Nazionale “Origini,

un viaggio attraverso le esperienze” si terra’ ci saranno amche Adriano De

Falco di Duomo Travel tour operator che terrà anche gli incontri b2b per

Cna Salerno, e Chiara Natella. Partciperanno al dibattito ”

Professionalizzare gli artigiani nel settore del turismo esperienziale”

anche l’assessore al Turismo della Città di Salerno, Alessandro Ferrara e

Pasquale Sorrentino, Assessore Provinciale al turismo.