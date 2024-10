TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, CERBIATTI E CAPRIOLI T SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD, L’”ARCA” DI OTTO E LE CAGNOLONE BIONDE DELLA GIORNALISTA ST

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, CERBIATTI E CAPRIOLI T SALVATI DAL CRAS STELLA DEL NORD, L’”ARCA” DI OTTO E LE CAGNOLONE BIONDE DELLA GIORNALISTA STEFANIA CAVALLARO Cerbiatti e caprioli senza mamma e con problemi vari di salute. Un piccolo tasso vittima di incidente. Due paperini di germano reale rimasti orfani. Un bellissimo gheppio portato da due cittadini al CRAS “Stella del Nord”. Sono i tanti animali del bosco salvati nell’ospedale per selvatici. Questo e molto altro a “Dalla Parte degli Animali”, la trasmissione più animalista della tv italiana, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4 e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.Cornice della puntata è il CRAS della Lega italiana per la Difesa degli animali e dell’Ambiente (LEIDAA). Diamo subito uno sguardo al box di degenza per gli ungulati, dove sono stallati la cerbiattina Piper trovata senza mamma e altri piccoli ungulati con vari problemi: ci spiega tutto l’esperto Vincenzo Perin. Il caso d’emergenza è un giovane tasso investito da un ciclomotore. Per fortuna gli esami radiologici mostrano che non si tratta di gravi traumi: a breve potrà tornare libero. Lieto fine anche per una deliziosa civetta arrivata con contusioni varie. Uno dei servizi esterni è dedicato ad Otto, naturalista grande amico degli animali, dalle nutrie ai pavoni, che da 29 anni li ospita in un terreno boscato tutto per loro. “Amate e rispettate gli animali”, è il suo semplice e profondo messaggio. Amore infinito per tutti gli animali e soprattutto per le due ex fattrici Berta e Denny si respira nella bella casa della giornalista tv Stefania Cavallaro. Nella rubrica “Un cavallo per amico” si spiegherà come somministrare gli antiparassitari, per le ricette veg si preparerà una torta arancia e cioccolato.Non mancano ovviamente le adozioni. Denver, maschio di taglia grande, proveniente da Napoli, dove lo tenevano in gabbia. Zara cagnetta delizia. Dall’Albania fate posto nel vostro cuore per Dante, un cucciolone biondo e giocherellone. Due gattine, Page e Phoeby, sono già pronte per arrivare a casa vostra in coppia. Per i salvataggi della Leidaa, sempre in prima fila quando ci sono animali in pericolo, ecco direttamente da Tirana, il cane Titto che versava in condizioni critiche e oggi è felice e contento. Toccante l’incontro live tra la principessina Cleofe, una cagnolina bianca molto ladylike e la sua nuova famiglia che ha una storia tragica da raccontare: la loro maltesina è stata uccisa da un Amstaff da combattimento.Il cane avatar Speedy ci parlerà della lontra mentre la piccola Stella ci racconterà le storie arcane di Cerbero, cane a tre teste guardiano dell’Ade. Per Sos pet perduti, aiutiamo Damiano e Marcello a ritrovare il loro amatissimo Derek, un bel cane color crema di formaggio.Il video promo della puntata è visibile al link https://youtu.be/UU49ATpTsOE