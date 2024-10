(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 M.O.: Pucciarelli (Lega), scandalosa devastazione a Roma, condanna e solidarietà a feriti

Roma, 5 ott – “Scandalosa devastazione a Roma. Come può una presunta celebrazione per la pace trasformarsi in guerriglia urbana? Presto fatto se a manifestare sono i soliti estremisti che sanno comunicare solo attraverso la violenza e l’odio. Condanniamo fermamente quanto accaduto oggi durante il corteo pro Pal ed esprimiamo solidarietà alle forze dell’ordine ferite durante gli scontri innescati da questi facinorosi. La sinistra prenda subito le distanze da chi mette a ferro e fuoco le nostre città lanciando bombe carta e aggredendo i nostri poliziotti”.

Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama.