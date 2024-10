Energia. Bonelli: la pericolosa concezione di democrazia di Descalzi, per lui decidono le élite non le elezioni

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

lui decidono le élite non le elezioni

“Oggi, alla giornata dell’economia di Forza Italia, l’amministratore

dell’Eni Descalzi ha spiegato qual è il suo concetto di democrazia. Se i

cittadini europei votano ed eleggono i loro rappresentanti nel Parlamento

europeo, e questi costituiscono una maggioranza sulla base della quale

vengono approvate direttive e prese decisioni, per l’amministratore

delegato di Eni queste sono ‘minoranze’ che votano ‘ideologie ridicole’. Ma

allora, quali sarebbero le scelte intelligenti che costituiscono la

maggioranza in Europa? Sono le élite rappresentate anche da lui che

vogliono continuare a bruciare fonti fossili causa della crisi climatica e

degli eventi estremi ad essa connessi. Se le decisioni prese dal parlamento

europeo sono espressione di minoranze allora Descalzi potrebbe fare la

cortesia di dire dove vanno prese? Avrei proprio piacere di parlare con

Descalzi per capire perché, pur sforzandomi, non riesco. Io penso che ci

siano élite economiche che si oppongono alla transizione ecologica per non

cambiare il modello energetico e industriale, così da mantenere i loro

immensi profitti, incuranti dei danni che causano al futuro delle prossime

generazioni”.