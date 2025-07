(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 GAZA: MORATTI (FI-PPE), “PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER ATTACCHI A POPOLAZIONE CIVILE”

“Esprimo la mia più profonda preoccupazione e indignazione per i continui attacchi contro la popolazione civile a Gaza. Quanto accaduto questa mattina – con il bombardamento che ha colpito anche la Chiesa della Sacra Famiglia causando almeno otto feriti e colpendo anche Padre Gabriel Romanelli – è un atto gravissimo che viola i principi fondamentali del diritto internazionale e il rispetto dovuto ai luoghi di culto. La comunità internazionale non può più restare in silenzio di fronte a simili tragedie. È urgente fermare l’escalation di violenza e avviare un processo serio verso una pace duratura e giusta. A Padre Romanelli va tutta la mia vicinanza e solidarietà, così come a tutte le vittime innocenti di questo conflitto.” Lo dichiara in una nota Letizia Moratti, Presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed europarlamentare PPE

