(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Trasmettiamo il comunicato 112/2025: “Coldiretti Piemonte: taglio 20% alla Pac 2028-2034 è disastro annunciato” – Al via mobilitazione permanente per i prossimi 2 anni

Un taglio del 20% delle risorse della Pac è un disastro annunciato. A denunciarlo è Coldiretti Piemonte nel commentare la presentazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che prevede la diminuzione delle risorse della Politica agricola comune, con l’accorpamento delle risorse per lo sviluppo rurale in un fondo unico. Una scelta contro la quale i giovani agricoltori della Coldiretti hanno dato vita a una protesta nel centro di Bruxelles e di Roma con cartelli e grandi striscioni raffiguranti la presidente della Commissione che gioca con le stelle simbolo dell’Unione e le scritte “Benvenuti a Vonderland” e “Questa non è Europa”.

“Ha vinto la linea politica della Presidente Von der Leyen che ha imposto ai commissari tagli draconiani – denunciano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. A farne le spese sono i comparti simbolo dell’agricoltura piemontese: dal vitivinicolo al lattiero-caseario dalla zootecnia al cerealicolo e molti altri. Oltretutto il Piemonte si colloca al quarto posto, a livello nazionale, tra le aree che consumano più suolo, con un totale di 170.769 ettari di territorio erosi, ovvero 2,4 campi da calcio al giorno occupati da coperture artificiali. Ci vuole un cambio di rotta per evitare di perdere le nostre tradizioni, la biodiversità ed il patrimonio enogastronomico che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Questa manovra europea mette in discussione il ruolo dell’agricoltura come presidio ambientale, economico e culturale Ora tocca ai capi di Stato e di governo che dovranno interrompere il loro silenzio e fermare questa pericolosa deriva. La nostra mobilitazione resta forte e permanente, perché non ci rassegniamo a chi vuole togliere i soldi alle imprese agricole e al cibo sano per finanziare i carri armati e rovinare la salute dei consumatori, depotenziando un settore strategico per l’Europa e per l’Italia in particolare, come l’agricoltura e l’agroalimentare”.

