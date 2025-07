DL ILVA, CAROTENUTO (M5S): EMENDAMENTO RELATORI È SCHIFEZZA, CALDERONE LO FERMI

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

ROMA, 17 LUGLIO 2025 – “La destra sta spolpando pezzo per pezzo i diritti dei lavoratori. L’ultima schifezza l’hanno presentata al Senato i relatori del decreto Ilva, in discussione in commissione Attività produttive: un emendamento con cui, addirittura, si vanno a minare le basi dell’art. 36 della Costituzione. Di più: un malcelato tentativo di affossare qualsiasi futura ipotesi di introduzione del salario minimo legale. Non solo. Nella stessa sede si stabilisce per legge la vittoria a prescindere dei datori di lavoro che hanno dei debiti nei confronti dei loro lavoratori: nessuno dei malcapitati, infatti, farà mai ricorso entro 6 mesi in costanza di rapporto di lavoro col rischio di vedersi messo alla porta essendo esposto al ricatto della parte datoriale. Questi sono FdI, Lega e FI, i sedicenti patrioti. Ora la palla è nelle mani della ministra Calderone. Vogliamo sperare che, almeno stavolta, la coscienza la porti a prendere la giusta decisione: dare parere contrario all’emendamento evitando questo incredibile colpo di mano”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

Roma, 17 luglio. “Il ministro Giorgetti continua a distillare perle di saggezza economica, nelle ultime ore dando la colpa alla Lagarde per la sua politica monetaria eccessivamente restrittiva. E ci può stare. Non vorremmo però che il ministro facesse il solito scaricabarile di centrodestra, per nascondere i drammatici fallimenti di politica economica che portano la sua firma e quella della Meloni, condensabili per difetto in questi 20 punti:

* firma del Patto di stabilità da 13 miliardi di tagli l’anno

* firma del ReArm Eu, con annesso scorporo dal Patto delle sole spese in difesa, regalo alla Germania

* firma sull’aumento delle spese in difesa al 5% del Pil

* tre Leggi di bilancio che hanno portato all’azzeramento della crescita del Pil italiano (+0,7% nel 2023, +0,7% nel 2024, +0,5/0,6% nel 2025 se tutto va bene)

* (non) politiche economiche che hanno portato a 29 mesi su 31 di Governo di calo della produzione industriale

* un’inflazione alimentare implacabile, con giugno 2025 che fa registrare un ulteriore +4,2% per carne, pesce e verdura fresca

* salari reali italiani a -7,5% rispetto a inizio 2021 come denunciato dall’Ocse

* un italiano su 4 a rischio povertà ed esclusione sociale

* spesa Pnrr al 35% delle risorse complessive, con le missioni sanità e coesione ferme a circa il 20% della spesa

* cessione ai fondi americani della rete tlc e di pezzi di Eni, Enilive e Plenitude

* una pressione fiscale aumentata di più di un punto nel 2024 e di un ulteriore mezzo punto nella prima parte del 2025

* una promessa di taglio dell’Irpef sul ceto medio totalmente tradita

* promessa di taglio delle accise totalmente tradita

* fallimento epocale del concordato fiscale per gli autonomi

* un taglio del cuneo che, trasformato da contributivo a fiscale, ha tolto soldi in busta paga a buona parte dei 15 milioni di lavoratori dipendenti coinvolti

* un risiko bancario in cui Giorgetti ha preso la partecipazione del Mef in Mps e ha messo la banca senese a disposizione di un gruppetto di scalatori e speculatori finanziari

* un risiko bancario in cui Giorgetti ha attivato un golden power su UniCredit-Bpm non per proteggere Bpm ma per farla aggregare a Mps, con ampia soddisfazione degli appetiti leghisti

* Fallimento totale del piano per le imprese Transizione 5.0

* Fallimento dell’Ires premiale per le imprese, del tutto impalpabile e non ancora attuata

* La miseria di un aumento di 1,80 euro al mese per le pensioni minime

Eh sì, caro ministro Giorgetti, è proprio colpa della Lagarde”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

