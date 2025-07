(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 URBANISTICA MILANO, SANTILLO(M5S) : CENTRODESTRA E PD GETTINO LA MASCHERA

URBANISTICA MILANO, SANTILLO(M5S) : CENTRODESTRA E PD GETTINO LA MASCHERA

ROMA, 17 luglio – “Ora è ufficiale: anche il sindaco Giuseppe Sala è indagato per false dichiarazioni e induzione indebita nell’inchiesta urbanistica milanese. Dopo gli arresti richiesti, tra gli altri, per l’assessore Tancredi e l’imprenditore Catella, il quadro è ancora più inquietante” – lo ha dichiarato in una nota Agostino Santillo, parlamentare e Tesoriere del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera. “I partiti di Centrodestra gettino la maschera, la proposta di legge Salva Milano è ancora fermo al Senato – la ritirano definitivamente oppure no? Che grande ipocrisia chiedere le dimissioni del Sindaco Sala e poi supportarlo legislativamente a Roma. A Milano città, alla luce di quanto sta emergendo, chi sta amministrando si deve assumere le proprie responsabilità. Questa vicenda segna una distanza profonda tra noi del Movimento 5 Stelle e tutti gli altri partiti. Nel Parlamento il centrodestra e il PD, a Milano il PD e altri partiti: tutti sono coinvolti tranne il M5S. Siamo gli unici ad avere le mani libere per denunciare questo sistema malato ed è urgente una riflessione profonda sulla gestione del comune di Milano e sul destino della norma porcata ferma al Senato. Noi siamo stati gli unici a opporci da subito, votando contro alla Camera mentre tutti gli altri tacevano. Basta con questo sistema di corruzione e speculazione edilizia. La verità sta emergendo, noi eravamo e siamo dalla parte giusta” – conclude il deputato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle