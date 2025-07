Dichiarazioni Sen. Stefania Craxi – Israele: oltrepassata linea rossa

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Israele: S. Craxi, oltrepassata la linea rossa

“Credo che la linea rossa sia stata oltrepassata. Gli attacchi di questa mattina, che hanno provocato morte e distruzione intorno alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, segnano un punto di non ritorno. I continui attacchi alla popolazione civile, le bombe sui luoghi di culto, aumentano l’isolamento internazionale di Israele. Non è così che si estirpa il terrorismo, non è così che si lavora per la pace. A padre Romanelli, rimasto ferito nel raid di poche ore fa, giunga la mia vicinanza”.

Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.