conferenze stampa lunedì 7 ottobre dalle 11,15

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 INVITO CONFERENZE STAMPA

LUNEDI’ 7 OTTOBRE DALLE ORE 11,15

EX SALA GIUNTA PALAZZO COMUNALE

Lunedì 7 ottobre, alle ore 11,15 nell’ex sala giunta del palazzo comunale di San Giovanni Valdarno, si terranno due conferenze stampa

* La prima per presentare il progetto Playducators e le iniziative di GamIn Palomar

Saranno presenti

Fabio Franchi: assessore alla cultura di San Giovanni Valdarno

Rappresentanti delle associazioni From Beyond Larp, LiberiLibri&LiberiScacchi, Kraken GDR, ValDungeon, Cronache di Ruolo, Valdarno Go Club

* La seconda per presentare l’accordo fra Regione, Arti e Comune che porterà alla nascita di un nuovo centro per l’impiego in Valdarno

Saranno presenti:

Alessandra Nardini:assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale

Valentina Vadi: sindaco di San Giovanni Valdarno