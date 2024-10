Agenzia regionale 1111.24 giorno_just transition fund taranto

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Anno XXIV

Numero 1111.24

Just Transition Fund: due giorni di confronto con il partenariato per avviare la transizione dell’area

di Taranto

E’ ripreso il cammino che porterà il territorio di Taranto alla spesa di ben 800 milioni di euro grazie al

Just Transition Fund. La Regione Puglia, in collaborazione con la Provincia di Taranto, ha organizzato

nei giorni scorsi due incontri con il partenariato istituzionale e socio-economico che hanno visto la

partecipazione dei sindaci della provincia ionica e di tutti gli attori socio-economici. Per la Regione

erano presenti Pasquale Orlando, dirigente della Sezione Programmazione Unitaria che guida il

gruppo di lavoro regionale come organismo intermedio per la spesa dei finanziamenti destinati alla

transizione dell’area di Taranto, insieme con la funzionaria EQ Francesca Pastoressa e i due

consiglieri del presidente Emiliano Mattia Giorno e Mino Borraccino.

Il Just Transition Fund è un piano voluto dall’Unione europea, che prevede un fondo per aiutare i

territori che hanno vissuto su un modello di produzione industriale a carbone a superare le fonti

fossili e iniziare un serio processo di decarbonizzazione, transizione e diversificazione produttiva,

puntando in particolare sullo sviluppo di un sistema di imprese alternativo alla grande industria.

“Ringraziamo il presidente Emiliano per aver colto la storica opportunità ma anche la sfida

complessa per Taranto rappresentata dal Just Transition Fund – commenta il consigliere del

presidente Emiliano per l’area di Taranto, Mattia Giorno -. I soldi destinati dall’UE saranno utilizzati

per accompagnare la transizione economica, energetica e sociale di tutta la provincia, con

particolare attenzione a misure volte al sostegno alle imprese e alla ricerca. La Regione Puglia è al

lavoro da diverso tempo e con questi incontri di partecipazione intende coinvolgere il territorio

nell’ultima fase di condivisione degli obiettivi e delle azioni al fine di poter avviare in tempi stretti la

fase operativa del piano”.

“Garantire un dialogo costante, positivo e costruttivo con la città di Taranto, la provincia e tutte le

sue componenti è fondamentale. Aprirsi al dibattito e al confronto è l’unica possibilità che abbiamo

per costruire un percorso di vera transizione, che diventi tangibile e non resti solo un proclama”,

conclude il consigliere Giorno.

