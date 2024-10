(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Manovra: Braga (Pd), Sacrifici per i soliti, pensionati e lavoratori. Altro che destra sociale, macelleria sociale

Sacrifici per tutti come dice il Governo saranno sacrifici per i soliti. Per chi già fatica a fine mese e chi già paga le tasse. Sacrifici per tutti, saranno tasse indirette a pensionati e lavoratori. Sacrifici per tutti, saranno liste d’attesa e più ricorso alla sanità privata. Un tempo la destra era sociale ora solo fa solo macelleria sociale.

Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

