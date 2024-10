(ACON) TERRITORIO. MORETUZZO (PATTO): VIA A INCONTRI UN PATTO PER IL FUTURO

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 (ACON) Udine, 4 ott – “Inizier? da Gorizia, marted? 8 ottobre,

il percorso del Patto per l’Autonomia verso l’Assemblea generale

che si svolger? a fine anno. Sar? un momento importante, in cui

discutere i temi che ci stanno a cuore e progettare assieme le

iniziative che vogliamo realizzare nei prossimi anni”.

Lo fa sapere in una nota il segretario del partito Patto per

l’Autonomia, nonch? capogruppo in Consiglio regionale del Patto

per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo.

“Desideriamo intraprendere – spiega Moretuzzo – questa strada

assieme a tutte le persone, le associazioni e i movimenti con i

quali abbiamo condiviso un pezzo del nostro percorso e con coloro

che intendono camminare con noi in futuro. Per questo stiamo

organizzando una serie di incontri territoriali, raccolti sotto

il titolo di ‘Un Patto per il futuro’, nel corso dei quali

presenteremo alcune delle nostre proposte e soprattutto

ascolteremo le idee di chi vorr? partecipare”.

“Il primo appuntamento pubblico – conclude il consigliere

regionale -, promosso in collaborazione con Forum Gorizia, si

terr? l’8 ottobre, alle ore 18, a Gorizia, al Circolo Arci Gong

di via delle Monache 10/A. Parteciperanno tra gli altri anche

consiglieri comunali Eleonora Sartori e Andrea Picco. Seguiranno

incontri a Gemona, marted? 15 ottobre, e a Udine, gioved? 17

ottobre”.

ACON/COM/sm

041742 OTT 24