Nota Lonoce Ctp

3 Ottobre 2024

Gli enti a guida Melucci da qualche tempo offrono spunti di discussione che

sarebbero buffi se non fosse che riguardano soldi e incarichi pubblici.

Chi mi conosce sa che non mi presto a inutili polemiche e che sono convinto

che, una volta appurato non si potesse più continuare a stare nella

maggioranza con Melucci, si ha il dovere di fare un’opposizione matura e

sempre costruttiva, ma non sempre si può tacere.

Ora è la volta del Ctp con le nuove nomine.

Ci chiediamo come sia possibile che si commettano errori così grossolani

dal punto di vista giuridico e amministrativo. Non era più giusto prendersi

qualche ora in più prima di licenziare senza giusta causa professionisti

che facevano parte del vecchio cda?

Prima di utilizzare il Ctp come ennesima cassa di compensazione, non era

più utile per la nostra comunità puntare su curriculum adeguati a chi deve

sedere in un consorzio che si occupa di trasporti?

Le competenze erano sempre state la conditio sine qua non di Rinaldo

Melucci, è evidente che troppe cose sono cambiate ed è per questo che il

partito democratico siede all’opposizione sia al comune che alla provincia.

*Lucio LonoceConsigliere comunale e provinciale*