(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 COMPARTO BUFALINO, COLDIRETTI LAZIO: ASSESSORE CONVOCHI SUBITO

TAVOLO DI CRISI CON LA PRESENZA DEL CONSORZIO DI TUTELA MOZZARELLA

DOP

Granieri: “Servono subito 15 milioni per salvare le aziende e polverizzare il latte congelato”

Prezzo in discesa rapida per il latte bufalino e contratti disdetti, stanno mettendo in seria difficoltà le

aziende che operano nel comparto. “Un settore in forte crisi – spiega il presidente di Coldiretti Lazio,

David Granieri – servono subito 15 milioni di euro da destinare agli allevatori e per la polverizzazione

del latte congelato. Citeremo in giudizio, utilizzando la legge sulle pratiche sleali, come è accaduto per

il gruppo Lactalis, le aziende che hanno disdetto unilateralmente i contratti di fornitura”.

Un settore, quello bufalino, tra i più strategici del Lazio, che in Italia è la seconda regione, dopo la

Campania, per numero di aziende, con oltre 600 allevamenti e più di 91 mila capi di bestiame.

“E’ fondamentale procedere ad una maggiore valorizzazione della mozzarella di bufala Dop prodotta

nel Lazio – prosegue Granieri – e dei sottoprodotti. Bisogna fare attenzione anche agli allevamenti di

bufala mediterranea, cioè quelle che in realtà non sono nate in Italia e il loro latte non può essere

destinato alla realizzazione della mozzarella Dop. La genetica rappresenta un elemento di valore e va

preservata”.

Tutti questi fattori contribuiscono a determinare un abbassamento del prezzo del latte alla stalla,

mettendo a rischio il futuro delle aziende che operano in questo settore.

Proprio la scorsa settimana la Coldiretti Lazio aveva lanciato l’sos alla Regione Lazio scrivendo

all’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini, per chiedere una maggiore valorizzazione

della mozzarella di bufala campana Dop, il ripristino della qualità del prodotto, vietando tecniche che

prevedono l’utilizzo del fusore, definire il prezzo del latte alla stalla, ripristinando la stagionalità e dare

attenzione ai prodotti sottocosto proposti dalle Grande Distribuzione Organizzata.

“Non possiamo permetterci di mettere a rischio i nostri allevamenti – conclude Granieri – e i loro

prodotti di eccellenza. Ed è quello che accadrà se la Regione non interverrà con urgenza a sostegno di

un settore già fortemente compromesso da una serie di problematiche, che rendono necessario definire

il prezzo del latte alla stalla e il ripristino della qualità del prodotto, vietando tecniche come l’utilizzo

del fusore. Questo strumento, infatti, diminuisce la quantità di latte utile per la lavorazione,

restringendone i tempi, ma di conseguenza aumenta la quantità di latte congelato”.

