(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 MO: FOTI (FDI), G7 DEVE DIMOSTRARE UNITÀ NEL DIRE BASTA

“Quella del conflitto in Medioriente è una questione annosa, che va

inquadrata sia nel conflitto arabo- israeliano sia in quello israeliano-

palestinese, che hanno contraddistinto gli ultimi quarant’anni della storia

politica internazionale. Dobbiamo creare le condizioni perché, da una parte

– quella che riguarda la striscia di Gaza e il rapporto israeliano

palestinese – si arrivi ad un riconoscimento di due popoli e due Stati.

Dall’altra, quando si parla di due popoli e due Stati vi è un problema di

fondo che si fa finta di non voler vedere, ma che esiste: una parte del

mondo arabo ritiene che non vi sia una ragione perché lo Stato di Israele

esista”. Così Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti

ospite di Tg2 Post.

“Il G7 ha il dovere di dimostrare una unità dei Paesi più forti sullo

scacchiere mondiale che dicano: adesso basta. Vi è poi un altro problema –

conclude Foti: nonostante tutte le buone intenzioni anche le risoluzioni

dell’ONU sono state ben scritte ma poco attuate”.