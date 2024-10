(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 M5S A GIULI: CARAVAGGIO A MERATE È “FAVORE” A MAURIZIO LUPI?

Roma, 2 ott. – “Come mai il ministero della cultura ha “prestato” un’opera prestigiosa come il Narciso attribuito a Caravaggio, custodito dalla galleria nazionale di Palazzo Barberini, alla fondazione privata di un politico come Maurizio Lupi, come scrive oggi Il Fatto Quotidiano? C’entra qualcosa il fatto che parliamo di un esponente di spicco della maggioranza che sostiene Giorgia Meloni e che l’opera verrà esposta nel comune di Merate, 15.000 anime nel cuore del collegio elettorale dello stesso Lupi? Presenteremo un’interrogazione per avere tutti i dettagli di questa vicenda, anche con riferimento all’organizzazione della mostra, al trasporto dell’opera e alla sua sicurezza. Ma è evidente che quello che traspare da questa vicenda è un uso impunemente strumentale del patrimonio culturale. Un salto di qualità incredibile nell’amichettismo di questo governo, senza che i protagonisti provino nemmeno un po’ di vergogna”.

Così gli esponenti M5S Luca Pirondini e Gaetano Amato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle