Gomez bussa, Maeder risponde. Ma è Mazella il primo leader del Sardinia Grand Slam | Comunicato Stampa 3 Ottobre 2024

###**Gomez bussa, Maeder risponde. Ma è Mazella il primo leader del Sardinia Grand Slam**

***Due successi parziali a testa per il francese e il singaporiano, mentre il francese beneficia del suo rendimento sia con brezza marina sia con il maestrale per andare al riposo in prima posizione. Pianosi vince gara 5. Fra le donne Kampman comanda su Zukerman e l’azzurra Pescetto***

La costanza paga. Almeno nella prima giornata del **Sardinia Grand Slam**, prova decisiva delle **IKA KiteFoil World Series**. Il francese **Axel Mazella**, due volte vincitore dell’evento internazionale del Poetto, è rientrato infatti in spiaggia con il primo posto assoluto, pur non avendo vinto nessuna delle regate di mercoledì,**2 ottobre**. Alle sue spalle il singaporiano **Maximilian Maeder**, bronzo a Parigi 2024, e il connazionale **Benoit Gomez**, che hanno vinto due regate a testa. Alti e bassi per i due italiani, con **Riccardo Pianosi**che sorride nel finale grazie al successo in gara 5. Fra le donne, la favorita **Jessie Kampman** non ha deluso le aspettative, ma ha avuto filo da torcere dall’israeliana **Gal Zukerman**. Terza l’olimpica azzurra **Maggie Eillen Pescetto**.

Vento instabile sul Golfo degli Angeli, fra i 10 e i 17 nodi: inizio con brezza marina e maestrale che “bussava”, seconda parte con maestrale puro. Gomez ha piazzato la sua zampata vincente sia nella regata d’apertura (dominata), sia nella terza prova precedendo nel primo caso Maeder e nel secondo lo svizzero **Gian Stragiotti**, anche lui bravo a intepretare una giornata difficile.

Immediata la risposta di Maeder, che si è imposto in gara 2, dopo una spettacolare volata a tre con Axel Mazella e **Martin Dolenc**, e in gara 4, nuovamente sul francese Mazella. Nell’ultima regata di giornata, gran bagarre fra Riccardo Pianosi, Mazella e Stragiotti, con il pesarese (e cagliaritano d’adozione) che ha difeso il vantaggio all’ultimo passaggio al “Mark 1” e ha anticipato sul traguardo il francese e lo svizzero. Per Pianosi anche due quarti posti parziali e il quinto overall dopo la prima giornata.

“*Non mi aspettavo queste condizioni meteo oggi* – commenta Axel Mazella, riferendosi alle condizioni altalenanti del vento – *ma è stato divertente regatare con i ragazzi. Per domani sono previste piogge la mattina ma la giornata è lunga, confidiamo di poter gareggiare nel pomeriggio*.”

Buone prestazioni sparse per **Connor Bainbridge** e Martin Dolenc, secondi rispettivamente nella prima e nella seconda regata. Giornata-no per un altro “new local”, il romagnolo**Lorenzo Boschetti**(Gruppo Sportivo Marina Militare), che prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “*Ho fatto un errore durante la terza regata, ho cercato di non finire in acqua e sono finito per aria* – commenta Lorenzo Boschetti – *nel frattempo è arrivato Gomez e mi ha preso in pieno: stasera riparerò la vela. Nonostante questo, sono ottimista perché ero primo e quindi per domani ci sono grandi possibilità*”.

In campo femminile, Jessie Kampman e Gal Zukerman hanno iniziato il pomeriggio con un successo a testa, poi la francese ha preceduto l’israeliana nelle successive tre. Bene Maggie Eillen Pescetto, seconda nella prima prova e terza di giornata. “*Le prime due regate sono state difficili perché caratterizzate dalla brezza marina e il maestrale che voleva entrare. Nella seconda parte abbiamo gareggiato con maestrale puro. La giornata è stata impegnativa e faticosa, avendo gareggiato con gli uomini su percorso unico, ma sono contenta di come è andata*” ha detto Kampman.

Domani, 3 ottobre, la giornata prevede altre cinque regate, anche se attualmente le condizioni atmosferiche non inducono all’ottimismo. Venerdì 4 e sabato 5 ottobre, le immagini della tappa finale delle IKA KiteFoil World Series saranno trasmesse live in streaming sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA, l’associazione internazionale di kiteboarding. L’evento raggiungerà oltre 150 Paesi in tutto il mondo, con servizi e speciali dedicati. Sono previsti, inoltre, highlights a fine giornata, diffusi sulle piattaforme Facebook e Youtube dell’evento e di IKA.

**Classifica UOMINI dopo 5 regate**

1. Axel Mazella FRA – 9p

2. Maximilian Maeder SGP – 10p

3. Benoit Gomez FRA – 12p

**Classifica DONNE dopo 5 regate**

1. Jessie Kampman FRA – 95p

2. Gal Zukerman ISR – 100p

3. Maggie Eillen Pescetto ITA – 107p

*Cagliari, 2 ottobre 2024*

***Foto:** 11) Axel Mazella, primo in classifica dopo la prima giornata del Sardinia Grand Slam; 2) Lo spettacolo delle vele nel Golfo degli Angeli a Cagliari; 3) Maximilian Maeder, vincitore di due prove nel Day 1; 4) Una determinata Jessie Kampman, in testa fra le donne; 5) Riccardo Pianosi, migliore degli italiani in classifica dopo cinque regate (Credits Robert Hajduk/IKA Media)*

***L’utilizzo gratuito a scopi editoriali è consentito con menzione dei credits. Clicca sulle immagini per scaricarle in alta risoluzione.***

