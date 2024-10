(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Centro Studi Sapere AUDE, via Larovere 8 – 70032 Bitonto (Ba) https://www.facebook.com/ildirittoinpiazza

comunicato stampa mercoledì 2 ottobre 2024

Festival del Diritto a Bitonto, giovedì 3 ottobre conferenza stampa di presentazione

Il 4-5 e 6 ottobre, ospiti dall’intera Puglia e da tutto il Paese, dibattiti, incontri e spettacoli

Giovedì 3 ottobre, alle 12.30, incontro con i giornalisti e presentazione a Palazzo di Città

BITONTO – Si terrà giovedì 3 ottobre 2024, alle ore 12.30, nella Sala degli Specchi del Palazzo di Città a Bitonto, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di “Il diritto in piazza-Festival del Diritto”, evento nazionale che si svolgerà il 4-5 e 6 ottobre a Bitonto. All’incontro con i giornalisti interverranno Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto; Michele Coletti, presidente del Centro Studi Sapere Aude; e Giovanni Brindicci, vicepresidente del Centro Studi Sapere Aude e coordinatore del Festival.

Per tre giorni, il 4-5 e 6 ottobre 2024, Bitonto diventerà la ‘capitale’ italiana del Diritto accogliendo magistrati, avvocati, docenti, ricercatori scientifici e rappresentanti delle istituzioni nell’ambito della quinta edizione di “Il diritto in piazza – Festival del Diritto”.

A Bitonto arriveranno dall’intera Puglia e da tutta Italia per partecipare a dibattiti, incontri tecnico-scientifici e spettacoli che, per tre giorni, animeranno due luoghi-simbolo della città: la meravigliosa Piazza Cavour e quel gioiello di storia e architettura che è il Teatro Traetta.

Promotrice dell’evento, divenuto ormai un appuntamento di livello nazionale, è il Centro Studi Sapere Aude. Il Festival del Diritto è realizzato con il patrocinio e il sostegno economico di: Comune di Bitonto, Consiglio regionale della Puglia, Ordine degli Avvocati di Bari. Importanti anche gli sponsor privati quali, in particolare: Cooperativa Oliveti Terra di Bari, Sanb, Intoedil, Palazzo Antica Via Appia, Gruppo Intini, Oleificio De Santis. L’evento è patrocinato, inoltre, dal Comune di Terlizzi e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Quest’anno, titolo e tematica al centro dei tre giorni è “Che ambiente!”.