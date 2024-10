Comune di Ancona – Ufficio stampa – NOTA OPERATIVA G7 PER I GIORNALISTI E FOTOCINEOPERATORI

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

G7 SALUTE, NOTA OPERATIVA PER I COLLEGHI DELLA STAMPA

SI RICORDA ai colleghi giornalisti che secondo le indicazioni del Ministero della Salute

i giornalisti e fotocineoperatori possono accreditarsi entro le ore 19.00 del 4 ottobre 2024 tramite il link https://www.g7-2024.it cliccando sulla ministeriale Salute/media.

Al link sopra indicato è disponibile il Media Handbook con il programma per i media e le informazioni relative all’accreditamento.

L’Handbook contiene il programma con le indicazioni per il momento delle foto ufficiali, le sessioni dei lavori, la conferenza stampa finale.

Nel dettaglio si ricorda che i fotocineoperatori saranno ammessi alla foto della stretta di mano all’arrivo alle ore 9.00 del 10 ottobre alla Mole; alla foto di famiglia ore 12.45 del 10 ottobre alla Mole.

Giorno 11 ottobre, fotocineoperatori e giornalisti alla conferenza stampa delle ore 12.40 alla Mole al Museo Tattile Omero.

I badge per i giornalisti e fotocineoperatori che riceveranno conferma dell’accredito saranno consegnati presso il Centro Accrediti, situato all’Urban Center con ingresso da Palazzo Anziani dall’ascensore di Palazzo Anziani in piazza Stracca.

Luogo e orari verranno comunicati prossimamente. Il Centro Media si trova presso il Museo Tattile Statale Omero (piano terra) situato all’interno della Mole Vanvitelliana di Ancona e sarà aperto:

● 10 ottobre dalle 7.30 alle 19.00

● 11 ottobre dalle 9.00 alle 18.00

