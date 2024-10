(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Cerimonia d’apertura per l’Anno accademico 24/25 dell’Unitre

Venerdì 4 ottobre, alle 16, presso il Centro Culturale Saviglianese

Partenza per l’Anno accademico 2024/2025 dell’Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e

Monasterolo. La cerimonia di apertura è in programma per venerdì 4 ottobre, alle 16, presso il

Centro Culturale Saviglianese di piazza Nizza.

Ad “aprire le danze” sarà una conferenza dal titolo “L’attualità del pensiero Leopardiano”, a cura

della Responsabile dei Servizi Culturali dott.ssa Laura Mellano.

Nell’Anno accademico al via sono previste 117 conferenze di cultura generale e 25 laboratori di

attività manuale, oltre a svariati corsi di attività psico-fisica e di lingua straniera. L’Università delle

Tre età è aperta a tutti, senza limiti d’età, e non è necessario possedere alcun titolo di studio.

Per quanto riguarda Savigliano, è ancora possibile iscriversi ogni mercoledì, dalle 9 alle 12, presso

l’Ufficio cultura a palazzo Taffini. Prosegue contestualmente la modalità di iscrizione on-line,

accedendo al portale unitre.info ed accreditandosi con i propri dati personali (è necessario essere

titolari di un’e-mail).

La quota di iscrizione è di 40 euro: dà diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi di cultura

generale (sono previste alcune iscrizioni agevolate). Da quest’anno – altra novità – è previsto uno

sconto del 10% sulla tessera di iscrizione per i possessori della Cultura Card.

«L’invito alla cerimonia d’apertura è rivolto a tutta la cittadinanza – affermano l’assessore alla

cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano –. Fino ad ora le

iscrizioni hanno registrato un successo oltre ogni aspettativa. L’Unitre interessa sì i saviglianesi ma

non solo: le iscrizioni provengono anche da paesi limitrofi, abbiamo “studenti” anche da

Brossasco. Segno che i docenti sono apprezzati ed i corsi proposti funzionano».