(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Camera, Patriarca (FI): “Nuove tecnologie devono essere accessibili a tutti”

“Per gli adolescenti la realtà fisica e quella virtuale sono già fuse, sono un unico contenitore in cui si muovono con dimestichezza. A noi legislatori, spetta il compito di stabilire un sistema di regole efficienti ed efficaci che possa aiutarli e prepararli, orientarli a capire e a dosarne bene l’utilizzo. L’applicazione del metaverso e dell’intelligenza artificiale in tutti i settori, scolastico e sanitario, sono una straordinaria opportunità ma devono essere accessibili a tutti, tutti devono essere in grado di poterne usufruire nello stesso modo: la sfida dell’omogeneità è la più grande che abbiamo davanti”.

Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e segretario di presidenza della Camera, intervenendo al Convegno “L’inclusività della realtà virtuale del Metaverso”, il primo progetto sociale che coniuga i valori positivi della transizione digitale’, promosso da Forza Italia e Arcoverso Project Manager, in corso alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

“La rivoluzione digitale può permetterci di risolvere una serie di problemi ma al contempo è necessario garantire maggiore uguaglianza nell’accesso alle risorse. In campo sanitario, l’applicazione del metaverso e dell’IA ha orizzonti impensabili, che possono realmente migliorare il benessere e la cura del paziente. L’applicazione di queste tecnologie è già realtà nella terapia del dolore e nelle tecniche di riabilitazione, ma anche nella diagnosi, come ad esempio nei pazienti affetti da Alzheimer”, ha aggiunto.

“E’ per questo che la politica non può restare a guardare, a prescindere dalle contingenze storiche deve essere al passo con la ricerca scientifica. Non possiamo avere dubbi, dunque, sulla necessità di predisporre risorse perché le possibilità che abbiamo sono enormi ma soprattutto impattano concretamente nella vita dei pazienti”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma