Accade d’Autunno a Spoleto. In programma dal 3 ottobre al 30 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 ACCADE D’AUTUNNO A SPOLETO 2024

– 3 ottobre

QUALE FORMA DI GOVERNO PER L’ITALIA | ore 17.00 | Palazzo Mauri

Presentazione del libro di Mauro Volpi. Intervengono Mauro Volpi, costituzionalista e Luca Castelli,

professore di Diritto Pubblico Università di Perugia

– 3 ottobre

LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA! | CHE STORIA NONNO! | ore 17.00 | Palazzo Mauri

Primo appuntamento del progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni

– 3 ottobre – 3 novembre

PUMPKIN UMBRIA | Tenuta Galileo, Madonna di Baiano

Evento dedicato interamente al mondo della zucca rivolto ai giovani, alle famiglie, alle scuole agli Enti e alle

Associazioni | info http://www.pumpkinumbria.it

– 5 ottobre

TROFEO FARMACIA MARCHESE |strada romana

Organizzato da Boxing Club Diego Bartolini

– 5 ottobre

ALLE SORGENTI DI UNA REGIONE: L’UMBRIA 1970-1990 | ore 17.00 |Palazzo Mauri

Presentazione libro di Luciano Taborchi. Saluti istituzionali Danilo Chiodetti, Interventi Luciano Taborchi,

autore del libro e Aldo Potenza, ex consigliere e assessore della Regione Umbria

– 5 – 6 ottobre

L’ITALIA S’È DESTA PITTURA MURALE DOPO L’UNITÀ | Palazzo Collicola e Biblioteca Carandente

Convegno di approfondimento sulla pittura di respiro ambientale sviluppatasi nel secondo Ottocento

italiano a cura di Fondazione Marignoli di Montecorona in collaborazione con la Fondazione Federico Zeri di

Bologna

– 5 – 6 ottobre

TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI |Palazzo Leti Sansi

Associazione Sportiva Dilettantistica “A Gonfie Vele”

– 6 ottobre

TREKKING SULLE ORME DI FRANCESCO A SPOLETO | dalle ore 9.00

Iniziativa dedicata a San Francesco di Assisi per conoscere i luoghi del territorio spoletino vissuti dal Santo in

occasione dell’anniversario della morte. L’appuntamento per i partecipanti è alle ore 9.00 in piazza della

Libertà da dove, alle 9.15, partirà il tour guidato del centro storico sui luoghi di San Francesco con la visita

alla chiesa di Sant’Agata e alla Chiesa di San Simone, al Malborghetto all’interno della Rocca Albornoz e al

Duomo. Verso le ore 11.30 si arriverà in piazza Carducci per poi raggiungere Monteluco con la navetta.

Alle ore 12.00 è in programma la visita al Convento dei Frati Francescani e al Bosco Sacro, a cui seguirà il

pranzo (possibilità di degustazione di prodotti tipici locali convenzionata a 5 euro) ed il concerto. Alle ore

15.00 si partirà con la navetta da Monteluco in direzione San Sabino dove, dalle ore 15.30, è prevista la

visita alla Chiesa. L’iniziativa terminerà in piazza Carducci alle ore 16.30. Per partecipare è obbligatoria la

– 10 – 13 ottobre

CONTAMINAZIONI | Palazzo Mauri, Libreria Ubik corso Mazzini, Cantiere Oberdan

Rassegna artistica che si prefigge di esplorare nell’espressività e creatività umana e nelle arti la tendenza a

contaminarsi tra loro.

Palazzo Mauri | Giovedì 10 ottobre | SPOLETO PRODUCTION | ore 17.00

Proiezione del cine-fumetto HALF BOILED | Interamente prodotto dai ragazzi del centro Bim Bum Bam &

Young People e dagli operatori della Cooperativa il Cerchio sotto la direzione artistica di Emanuele Bonilli e

Carlo Laureti con il contributo tecnico di Fringuelli Riccardo e Massimo Balducci. Sarà allestita una mostra

fotografica delle fasi realizzative del progetto

Il fumetto a teatro: libretti d’opera di G. Verdi a fumetti

Fausto Fioretti racconta un progetto originalissimo e per molti aspetti anticipatore da lui ideato e

parzialmente realizzato negli anni ’80 quando si era sviluppato un intenso dibattito sulla Città-teatro. Una

feconda contaminazione tra il teatro e il fumetto.

Evento condotto da Moreno Orazi

Libreria Ubik, Corso Mazzini | Venerdì 11 ottobre | ore 17.30 | 7 ANIME PERDUTE | Presentazione della

raccolta di racconti brevi di autori vari (Di Matola, Giuliani, Rapastella, Strapparava, Petroni, Mela, Lavezzi)

sul tema dei sette vizi capitali, curata da Roberto Rapastella e Gabriele Giuliani. Prefazione di Moreno Orazi,

illustrazioni di Paolo Favaro. Bertoni editore. Dialogo con gli autori moderato da Mario Lucidi.

Palazzo Mauri | Sabato 12 ottobre | PAROLE PERIFERICHE | dalle ore 10.00 alle ore 13.00 | Laboratorio

espressivo di scrittura poetica che ruota intorno alle possibilità offerte dalla poesia come innesco creativo e

come linguaggio da sperimentare. Scopo del percorso è fornire stimoli e proposte di scrittura per arrivare

alla creazione di testi originali. Condotto da Alessandra Racca, poetessa e insegnante della scuola Holden di

Cantiere Oberdan | Sabato 12 ottobre | IL CORPO CHE SCRIVE | dalle ore 16.00 alle ore 19.00 | Laboratoriotraining di espressione poetica generata dalla ricerca del movimento corporeo. “La parola letta, scritta,

pronunciata, vissuta, si appropria del corpo e ne diventa guida, intenzione, percorso, approdo, costruendo

forme, abitando spazi, tessendo relazioni”. Condotto da Arianna De Angelis Marocco coreografa, performer

Palazzo Mauri | Domenica 13 ottobre | DI PANCIA (E ALTRI ORGANI VITALI) | ore 11.00 |

Presentazione della raccolta di poesie di e con Alessandra Racca. L’opera si configura come un viaggio

intimo e universale della nascita e della maternità, affrontato dall’autrice con delicatezza e ironia, provando

a sondare tutti i dubbi e le domande, le gioie e le paure, la forza e le fragilità che un evento di questo tipo

porta con sé. Interno Poesia editore.

Palazzo Mauri | Domenica 13 ottobre | BISBOCCIA POETICA CON CALICE | ore 12.00 | Vieni a leggere la tua

poesia! Spazio di espressione creativa in cui chiunque può condividere liberamente le proprie creazioni

Palazzo Mauri | Domenica 13 ottobre | PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE SPOLETO CALLING – STORIE

DI PROVINCIA IV EDIZIONE | ore 17.00 | Premiazione di tutte le opere finaliste delle sezioni di racconti

narrativa, mystery (Spoleto noir), poesie e fumetti del concorso nazionale Spoleto Calling – Storie di

Provincia. Alla cerimonia di premiazione interverranno lo scrittore Massimo Carlotto, il giornalista Luca

Raffaelli, gli autori finalisti e i membri delle giurie tecniche.

Cantiere Oberdan | Sabato 26 ottobre | LA VOCE NELLO SPAZIO | Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore

15.00 alle ore 18.00 | Laboratorio aperto a tutti e particolarmente indicato per insegnanti, attori e

comunicatori in genere che ha per oggetto l’esplorazione del fenomeno della voce e del suo rapporto con il

corpo e con lo spazio. Il laboratorio, che prevede esercizi corporali/vocali per modulare correttamene la

voce, sarà condotto da Nora Henni, cantante, musicologa, insegnante di canto, pedagogista musicale e

Palazzo Mauri | Venerdì 8 novembre | PERCHÈ LEGGERE DOSTOEVSKJI | ore 17.00 | Leggere Dostoevskij è

un atto rivoluzionario: un viaggio nel tempo e nell’anima con il prof. Natale Fioretto, curatore della edizione

italiana del libro Perché leggere Dostoevskij di Antonio Schlatter Navarro e la prof.ssa Luisa Tramontana.

Graphe.it edizioni.

Palazzo Mauri | Venerdì 15 novembre | SULLE ORME DI FIDENZONI | ore 17.00 | Progetto fotografico che

ha come finalità la documentazione per step delle trasformazioni del paesaggio rurale e degli insediamenti

extra urbani del contado spoletino prodottisi nel cinquantennio che intercorre tra la redazione della “carta

dell’agro spoletino” ad opera dell’Architetto di Spoleto Paolo Fidenzoni negli anni settanta del secolo scorso

ad oggi. Presentazione dei risultati del primo step a cura di Giacomo Ramaccini ed Emanuela Duranti.

Palazzo Collicola | Sabato 16 novembre | SILENT READING PARTY | Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 | Evento al

quale si partecipa portando con sé un libro da leggere in compagnia di altre persone ma in silenzio.

Condizione imprescindibile dei “Silent Reading” è lo spegnimento dei dispositivi elettronici. Il momento

individuale della lettura viene socializzato in uno spazio comune appositamente predisposto e diventa un

atto collettivo, dando vita all’affascinante paradosso di un gesto individuale che, pur restando tale, genera

un’esperienza di insolita condivisione. In collaborazione con Palazzo Collicola e Bertoni Editore

Info http://www.facebook.com/AssociazioneTeude

– 11 ottobre

SPOLETO JAZZ 2024 | ore 21.00 | Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

Greg Howe trio | a cura di Visionimusica | biglietti circuito vivaticket

– 12 ottobre

GIORNATA IN RICORDO DEL TENENTE COLONNELLO ALBERTO BECHI LUSERNA medaglia d’oro al valore

militare e alla memoria | deposizione corona a Colleattivoli e conferenza stampa all’Istituto per

Sovrintendenti della Polizia di Stato Ass Rolando Lanari

– 12 ottobre

GIORNATE DEL CONTEMPORANEO | Palazzo Collicola

– 12-14 ottobre

SALONE CONSERVA | Salone dell’Arte della Conservazione Alimentare | partecipazione gratuita | mostra

mercato dei prodotti dell’arte della conservazione, laboratori, proiezioni, convegni. Evento con la presenza e

la collaborazione delle aziende aderenti al progetto Terre del Ducato di Spoleto. Info e prenotazioni

http://www.saloneconserva.it

– 13 ottobre

MERCATINO DELL’ANTICO | ore 8.00 – 20.00 | Centro Storico di Spoleto

– 17 ottobre

IL FIGLIO DI FORREST GUMP DI ANGELO FERRACUTI | 17.30 | Palazzo Mauri

presentazione del libro. Interviene l’autore

– 17 ottobre

LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA! | NELLA SCUOLA DI MORRO…. È SCOPPIATO L’AUTUNNO | ore 17.00 |

Scuola dell’Infanzia Morro via del Villino 1 | Progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni

– 19 ottobre – 17 novembre

FRANTOI APERTI

– 19 ottobre

LA GRANDE PEDALATA LUNGO LA FASCIA OLIVATA ASSISI – SPOLETO

Evento di apertura di Frantoi Aperti in Umbria | passeggiata in bike ed e-bike, organizzata dalla Strada

dell’Olio e.v.o. Dop Umbria con il partner tecnico You Mobility – Il Portale della Mobilità e in collaborazione

con FIAB Umbria, FIAB Foligno e Ciclostorica La Francescana. La pedalata partirà da Spoleto (PG) per poi

proseguire lungo un percorso permanente che porterà a visitare le emergenze culturali di Spoleto e

Campello sul Clutunno tra cui i luoghi dell’Umbria del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del

potere” (568-774 d.C.). Percorso ad anello di circa 40 km. Programma dettagliato dell’evento

Ore 8.00 Ritrovo a Spoleto in Piazza Duomo e consegna Pacco Iscrizione

Ore 9.00 Partenza pedalata

Ore 9.30 Visita alla Basilica di San Salvatore (Spoleto)

Ore 10.30 Sosta merenda in un Frantoio lungo il percorso

Ore 11.30 Sosta al Castello di Campello Alto Campello sul Clitunno, visita della Chiesa

Ore 12.30 Visita al Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno) – Patrimonio UNESCO

Ore 13.00 Arrivo in Frantoio, visita, pranzo e concerto (Campello sul Clitunno)

Ore 15.30 Partenza in bici per rientro a Spoleto

Ore 17.00 Arrivo previsto a Spoleto

Acquista l’evento https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail…

Per noleggiare E-BIKE vai https://youmobility.it/youmobility-bike

– 20 ottobre

LA DOMENICA DEI SOGNI, TEATRO FAMIGLIA | ore 16.30 | Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

In viaggio con il piccolo principe | Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

– 25 ottobre

SPOLETO JAZZ 2024 | ore 21.00 | Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

Stefano Di Battista 5tet | a cura di Visionimusica | biglietti circuito vivaticket

– 26 – 27 ottobre

DANCING SPORT DAY | palazzetto Don Guerrino Rota | organizzato da Baila Dance School Spoleto

– 27 ottobre

GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI ULIVI

Percorsi di trekking, escursioni in bici o a cavallo, degustazioni di olio EVO e prodotti tipici, visite ai frantoi,

mini-tour del territorio, attività ludico-didattiche per bambini, famiglie, giovani e adulti

– 29 ottobre

LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA! | TREMATE TREMATE LE STREGHE SON TORNATE! | ore 17.00 | Scuola

dell’Infanzia Collodi via Tito Sinibaldi n. 59 | Progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni

– 31 ott – 1 nov

XXI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO

Natura ad arte: memoria, artificio, paesaggio

2 e 4 novembre

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

2.11 Cimitero Monumentale | Santa Messa e Deposizione di una corona di alloro al Sacrario ai Caduti | 4.11

piazza Garibaldi | Alzabandiera e Resa degli Onori da parte di una Schierante in Armi del 2° RGT Granatieri

di Sardegna | Colle Attivoli |Deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti

– Novembre 2024 – Aprile 2025

STAGIONE TEATRALE

– 1-3 novembre

DOLCI D’ITALIA

Festival Nazionale dei Dolci | degustazioni, esposizioni, laboratori, show cooking e musica

– 7 novembre

LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA! | GENTILEZZA… LA CHIAVE CHE APRE IL CUORE | ore 17.00 | Scuola

dell’Infanzia Villa Redenta via di Villa Redenta n. 1 | Progetto di lettura ad alta voceper la fascia 0-6 anni

-7 novembre

SPOLETO JAZZ 2024 | ore 21.00 | Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Tom Kennedy Project | a cura di Visionimusica | biglietti circuito vivaticket

– 10 novembre

LA DOMENICA DEI SOGNI, TEATRO FAMIGLIA | ore 16.30 | Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Le lacrime del principe |a cura della Compagnia Teatrale Mattioli

– 10 – 17 novembre

STRUMENTI&MUSICA Festival

Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” | info http://www.strumentiemusicafestival.com

– 12 novembre

GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE

Cerimonia al ‘Monumento ai Caduti di Nassiriya’ a 20 anni dall’attentato in cui persero la vita dodici

carabinieri, cinque militari e due civili

– 13-14 novembre

SULLE TRACCE DEI LONGOBARDI | Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

convegno a cura dell’Associazione Italia Langobardorum

– 15 novembre

L’ARCHITETTO GIOVANNI MONTIROLI (1817-1888) TRA SPOLETO, ROMA, ALNWICK. PROTAGONISTI,

TESTIMONI E TESTIMONIANZE DI UN SECOLO DI PROFESSIONE | Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

Convegno con mostra multimediale al teatro Caio Melisso e mostre documentarie da 15 novembre al 31

dicembre alla Biblioteca Carducci (Palazzo Mauri) e alla Sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato di Spoleto

– 16 – 17 novembre

COPPA ITALIA K.T.I. 2024 | Palazzetto Don Guerrino Rota

Organizzato da Karate Team Italia

– 20 novembre

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

– 21 novembre

LEGGIMI E… LEGGIMI ANCORA! | IL COMPLEANNO DI OSCAR | ore 17.00 | Scuola dell’Infanzia Protte

frazione Protte n. 92 | Progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni

– 21-24 novembre

EAT Enogastronomia a teatro, cibo e vino in scena al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

Quattro giorni di spettacoli, musica e degustazioni dedicati all’enogastronomia | info http://www.eatspoleto.it

– 23 novembre

MALIKA AYANE A TEATRO| ore 21.00 | Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti | biglietti circuito ticketone

– 25 novembre

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

– 27 novembre

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI | Palazzo Mauri

Conferenza di presentazione della sedicesima edizione del progetto “Science for Peace and Health” e della

Delegazione di Spoleto che sarà guidata dalla Dott.ssa Francesca Palescandolo.

– 30 novembre

SCIALOJA A-Z | ore 17.00 | Biblioteca Carandente

Presentazione del libro pubblicato da Electa e dedicato alla figura del grande artista Toti Scialoja (presente

con delle opere nella collezione del museo). All’incontro parteciperanno la curatrice dalla pubblicazione,

Eloisa Morra, e l’artista Marco Tirelli, allievo di Scialoja, attualmente presidente dell’Accademia Nazionale di

San Luca e persona profondamente legato a Spoleto