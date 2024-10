NOTA STAMPA SU STELLANTIS – AUDIZIONE 1 OTTOBRE

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *Tiero e Maura: “Stellantis, ok a tavolo tecnico di crisi permanente. Ora

battaglia per salvaguardare posti e produzione”*

“Constatiamo con soddisfazione che la nostra proposta di istituire un

tavolo tecnico di crisi permanente sul problema Stellantis, ha registrato

un largo consenso nel corso dell’audizione della commissione Sviluppo

economico convocata in data odierna. Ringraziamo il vicepresidente della

Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli ed il

commissario straordinario per il Consorzio industriale del Lazio, Raffaele

Trequattrini per il sostegno dato alla nostra iniziativa. Il tavolo

coinvolgerà associazioni di categoria e parti sociali e sarà attivato in

tempi brevi.

La difficile crisi del comparto automotive richiede uno sforzo collettivo

nella definizione delle più opportune strategie di rilancio di un settore

fondamentale per l’industria italiana e laziale. La produzione Stellantis è

nel frattempo in forte calo in Italia nonostante il miliardo di euro

concesso dal governo per gli incentivi all’acquisto. Cresce inoltre ovunque

l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Secondo i dati della Fim Cisl, la

produzione di Stellantis nel primo semestre 2024 è stata pari a 303.510 tra

auto e veicoli commerciali, il 25,2% in meno dello stesso periodo dell’anno

scorso e si prospetta una produzione a fine anno poco sopra i 500mila

veicoli. Ancora peggiore il dato delle sole autovetture, con un calo del

35,9%, pari a 186.510 unità. Bisogna intensificare azioni e misure concrete

per scongiurare il depotenziamento dello stabilimento di Piedimonte San

Germano. I timori di una riduzione dei volumi di produzione ed il ricorso

agli ammortizzatori sociali stanno alimentando notevole preoccupazione per

i lavoratori impegnati nel sito in questione. Stellantis deve soprattutto

preservare i posti di lavoro dell’Indotto perché indispensabili per Cassino

Plant. Il sito di Piedimonte San Germano sta risentendo dei tagli al

personale già effettuati. Adesso più che mai occorre fare rete tra chi ha a

cuore lo sviluppo di un territorio che chiede di avere certezze. Noi faremo

la nostra parte, insieme a tutti gli stakeholders del territorio. Questa

battaglia dovrà unire tutti sotto un’unica bandiera: quella della

salvaguardia dei posti di lavoro di centinaia di dipendenti della nostra

regione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Enrico Tiero e Daniele Maura,

rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio