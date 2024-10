(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

Con questo decreto vogliamo dare risposte concrete a famiglie e ai territori dal concordato preventivo alla semplificazione delle procedure per l’erogazione dei fondi del Pnrr fino al bonus Natale a conferma che per la Lega e per questo governo crescita economica sviluppa e benessere sono delle priorità. Così Massimiliano Romeo capogruppo al Senato dellaLega in un video