Cs Prestigioso riconoscimento al Premio Switzerland Literary Prize 2024 alla poetessa Lara Stacchini con “La Storia di Pilar”.

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Prestigioso riconoscimento al Premio Switzerland Literary Prize 2024alla

poetessa Lara Stacchini con “La Storia di Pilar”.*

Sabato 28 settembre, la poetessa bellariese Lara Stacchini ha ricevuto un

prestigioso premio

al Switzerland Literary Prize 2024, per l’opera “La Storia di Pilar”. La

giornata di premiazione

si è svolta presso il Lux Art House a Massagno, – Lugano (Svizzera), dove

l’autrice ha ricevuto

il Premio speciale Logos Cultura, per mano di Roberto Sarra, ideatore della

manifestazione e

Presidente dell’Associazione culturale Pegasus di Cattolica; alla cerimonia

erano presenti

personalità del mondo della letteratura, giornalismo, televisione e

spettacolo.

“La storia di Pilar” è il secondo romanzo della poetessa Lara Stacchini ed

è ispirato ad una

storia vera. La Stacchini esordisce nel 2017 con la raccolta di poesie

“Sogno o Realtà”, a

seguire “Spine” ed “Il mio cuore nel mondo”, per poi arrivare a dedicarsi

alla narrativa con il

primo romanzo “E poi arriva quel giorno”.

Ultima fatica letteraria per l’autrice è il romanzo premiato in Svizzera,

“La Storia di Pilar” edito

da Ponte Vecchio con la prefazione di Roberto Casalini: Lara racconta con

piena

partecipazione, tanto da sembrare che in ogni giravolta del racconto si

realizzi una sorta di

autobiografia ideale, nelle donne che la scrittrice mette sulla scena si

calano gli ideali, i sogni,

i movimenti del cuore della narratrice stessa, che in ognuna di esse si

trasforma per carpire

psicologie diverse dell’immaginario femminile. Nel libro, le donne

giganteggiano, dominae

superbe dei loro compagni, eroine dell’esistere.

«Parto dalla mia città, Bellaria Igea Marina, con la gioia nel cuore nel

ricevere il premio in

Svizzera, molto importante per la mia carriera» Afferma Lara Stacchini. «La

Storia di Pilar

narra la vita di una donna forte e coraggiosa che ha attraversato dolori ma

che alla fine ha

vissuto anche di felicità. Ho potuto quindi narrare, tra le pagine del mio

libro, una storia grande

ed illuminata: dedico il premio all’universo femminile a tutte le donne che

hanno il coraggio di

rischiare per amore contribuendo con la forza del loro sentimenti a

ripulire il pianeta terra.»

*Si autorizza a pubblicare la foto in allegato di Lara Stacchini

*Alessio De Bernardi*

*ADBcomunuca*

*Media & Public Relations*