“Sharing Mobility in Lombardia. Verso una mobilità più sostenibile” – oggi la conferenza stampa a Monza

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

“Sharing Mobility in Lombardia. Verso una mobilità più sostenibile”

Presentati i risultati del bando di Regione Lombardia a cui ha aderito Autoguidovie garantendo ai suoi clienti che viaggiano con l’abbonamento annuale 100 euro di voucher per l’utilizzo di bici e monopattini

Monza, 30 settembre 2024 – Per i clienti, nuovi o fidelizzati da anni, c’è una importante novità: da quest’anno, chi acquista l’abbonamento annuale con Autoguidovie riceve un voucher nell’ambito della sharing mobility del valore di 100 euro per l’utilizzo di biciclette e monopattini. Questo perché Autoguidovie ha saputo cogliere le opportunità offerte dall’iniziativa sperimentale “Voucher per l’utilizzo di servizi di sharing mobility”, promossa da Regione Lombardia, e stretto nuove alleanze con alcune realtà del settore

Di queste nuove forme di mobilità sostenibile se ne è discusso nella conferenza “Sharing Mobility in Lombardia. Verso una mobilità più sostenibile” oggi lunedì 30 settembre presso la Sala Giunta del Comune di Monza, a cui hanno preso parte Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Paolo Pilotto, Sindaco di Monza, Davide Mardegan, Amministratore unico Monza Mobilità, Autoguidovie Stefano Rossi e Vittorio Gattari, Direttore delle Relazioni Istituzionali di Dott.

LA NUOVA MOBILITÀ

Autoguidovie è orgogliosa di essere una delle due società di trasporto in tutta la Lombardia ad aver partecipato all’iniziativa promossa da Regione Lombardia in partenariato con MonzaMobilità e Dott per quanto riguarda la città di Monza. Il progetto, finanziato con 7,9 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mira a incentivare l’uso della sharing mobility come complemento ai servizi di trasporto pubblico. Ad Autoguidovie sono stati assegnati un totale di 12.644 voucher.

Per agevolare il movimento delle persone in modo sostenibile e favorire l’intermobilità tra vettori rispettosi dell’ambiente è stato incluso nell’abbonamento annuale 100 euro di voucher sharing mobility per usufruire a Milano e Monza dei servizi di Dott (bici e monopattini) e Monza mobilità (bici). Così facendo gli utenti che prendono l’autobus (giovani, studenti, universitari, lavoratori e senior) potranno coprire “l’ultimo miglio” in modo sostenibile, con tempi di attesa praticamente nulli ed evitando il traffico veicolare, e organizzare il proprio viaggio potendo contare sulla collaborazione tra molteplici realtà e mezzi. Saranno compresi nel voucher 20 corse da 15 minuti su veicoli DOTT, oppure 13 utilizzi giornalieri da 4 ore ciascuno di biciclette Monzabikesharing-Weelo (ex Bicincittà). Per beneficiarne basterà procedere all’acquisto dell’annuale tramite app e sito Autoguidovie. Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Con questa operazione si vanno a intercettare i bisogni delle fasce più giovani della popolazione, certamente più sensibili alle tematiche ambientali, meno interessate al mezzo privato e che prediligono soluzioni di mobilità più smart. In Italia, come accade in molti altri paesi, il numero di patenti è in calo: nel 2021 sono state emesse 773.674 patenti, nel 2022 il numero si è abbassato a 709.606 mentre nel 2023 la cifra è leggermente risalita a 723.302 ma resta comunque più bassa rispetto a una ventina d’anni fa. Di contro, sta prendendo sempre più piede la sharing mobility. Il numero di noleggi totali nel vehiclesharing è cresciuto del 41% rispetto al 2021 per un totale di circa 49 milioni di viaggi così come il numero di servizi attivi nelle città italiane, passati dai 190 del 2021 ai 211 del 2022, e del numero di mezzi a disposizione degli utenti che è salito da 89 mila a 113 mila. Senza tralasciare il fatto che il 95% della flotta in sharing è a zero emissioni.

AUTOGUIDOVIE

«Abbiamo molto apprezzato il progetto di sharing mobility sostenuto da Regione Lombardia perché favorisce l’affermazione di una mobilità fuori dai classici schemi e sostiene la popolazione di viaggiatori che chiede sempre di più di spostarsi con soluzioni a basso o meglio ancora nullo impatto ambientale. I nostri clienti non conteranno più solamente sui nostri autobus di ultima generazione ma anche su altre forme di mobilità sostenibile, come le biciclette e i monopattini, che li renderanno più autonomi e liberi negli spostamenti. Il passo compiuto in termini di intermobilità, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, proietta la Lombardia e le sue città verso nuovi modelli di spostamento avvicinandole a realtà come Berlino e Barcellona in cui la sharing mobility è molto diffusa. L’operazione istituzionale in questione ha permesso appunto la nascita di nuove sinergie aziendali, come è avvenuto nel nostro caso con i due importanti partner DOTT e Monza Mobilità» dichiara Stefano Rossi, Amministratore Delegato Autoguidovie.

REGIONE LOMBARDIA