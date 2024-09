Rilevazione sui livelli di integrazione dei cittadini stranieri. L’indagine scade il 15 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 NOTA STAMPA

Prosegue la rilevazione sui livelli di integrazione dei cittadini stranieri in Toscana al fine dell’elaborazione del prossimo “ Rapporto sulle politiche dell’immigrazione in Toscana” dell’Osservatorio Sociale Regionale, Regione Toscana e Anci Toscana.

La scadenza è stata prorogata a martedì 15 ottobre.

Si tratta della seconda indagine sui livelli di integrazione dei cittadini di origine straniera che ha l’obiettivo di conoscere il punto di vista e i bisogni degli utenti per programmare interventi e promuovere politiche efficaci per l’inclusione degli stranieri residenti sul territorio locale.

Il questionario online, accessibile al link [ https://bit.ly/integrazione2024 | https://bit.ly/integrazione2024 ], è multilingue, italiano, inglese, francese, arabo, bengalese e cinese, ed è compilabile autonomamente dai cittadini stranieri e utenti dei servizi pubblici oppure, qualora ve ne fosse bisogno, con l’assistenza di un operatore.