(ARC) Lavoro: Rosolen, 160 posti in 14 aziende con recruiting day Tricesimo

Udine, 30 sett – “Le sfide della competitivit? e della

sostenibilit? si giocano inevitabilmente sul capitale umano ed ?

proprio sulle persone che abbiamo deciso di puntare, mettendole

al centro: va compreso, infatti, che accanto ad elementi

fondamentali sui quali investire, come intelligenza artificiale,

sostenibilit? e innovazione dei processi e dei prodotti

attraverso tutti i principi della meccanica e della meccatronica,

? la persona che governa ogni cosa. Questa ? la nostra visione:

un orizzonte al quale guardiamo da sei anni anche attraverso i

recruiting day, sfruttando il virtuoso e pratico sistema di

mettere tutti in rete. La nostra arma vincente ? il territorio,

con le esigenze delle imprese che incontrano le istanze di chi,

su quel territorio, cerca occupazione. Un’osmosi tra Direzione

lavoro, centri per l’impiego, agenzie per il lavoro interinale,

mondo della formazione. Tutto in seno a una politica che vuole

creare un ambiente ideale per azienda e lavoratore: dall’aiuto

alla famiglia, ai giovani, alle persone con disabilit?, passando

per la formazione, a trecentosessanta gradi”.

Lo ha sottolineato l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione

e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, che questa

mattina, negli spazi della sede di Udine della Regione, ?

intervenuta alla presentazione ufficiale del nuovo recruiting day

organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune di

Tricesimo e con l’agenzia per il lavoro interinale Manpower, che

si terr? mercoled? 30 ottobre 2024 al castello di Tricesimo (via

del Castello, 28) per l’inserimento di 160 persone in 14 aziende.

“Abbiamo costruito un ‘sistema territoriale’ e i dati lo

confermano. Oggi in Friuli Venezia Giulia si registra il dato pi?

alto mai raggiunto per l’occupazione, che ? 70,2%, con un tasso

di disoccupazione del 3,4%: questo significa tutte le persone

lavorano, con un altissimo e importantissimo del tasso di

occupazione femminile, 11,3%, in Italia secondo solo alla

Provincia di Trento” ha dettagliato Rosolen che ha ringraziato le

imprese per la loro costante collaborazione, cos? come i Centri

per l’impiego, le Agenzie per il lavoro interinale e la Direzione

lavoro per il costante e prezioso impegno; nel primo semestre di

quest’anno sono stati organizzati 30 recruiting day e altri 18

sono gi? stati fissati entro la fine del 2024.

I profili ricercati per il recruiting day di Tricesimo sono

diversificati e riguardano gli ambiti impiegatizio, produzione,

servizio e ristorazione. Per candidarsi ? necessario inviare il

proprio curriculum vitae entro marted? 22 ottobre accendendo allo

spazio web all’indirizzo ibit.ly/g7E9A scegliendo l’azienda di

interesse; chi vuole proporre il proprio Cv a pi? aziende deve

ripetete la candidatura per ogni impresa.

Tra tutte le candidature pervenute sar? svolta una preselezione

per verificare il possesso dei requisiti e per individuare i

candidati maggiormente in linea con i profili ricercati dalle

aziende. Tra il 23 e il 29 ottobre i candidati preselezionati

riceveranno una conferma via email dell’appuntamento per il

colloquio – o i colloqui – che si terr? il 30 ottobre in uno

specifico orario.

Le imprese che ricercano personale sono: “Alping Italia” di Pavia

di Udine, “Awm” di Magnano in Riviera, “Co.Me.Fri/Costruzioni

Meccaniche Friulane” di Magnano in Riviera, “Cea/Cooperativa

Edile Appennino” di Pasian di Prato, “Despar-Aspiag Service” di

Udine, “Dipharma Francis” di Mereto di Tomba, “Freud” di Pavia di

Udine, “Gsa-Gruppo Servizi Associati” di Tavagnacco,

“Manutenservice Facility Management” di Udine, “Nord Laser” di

Reana del Rojale, “Primacassa Credito Cooperativo Fvg” di

Martignacco, “Qualit? Food Group-Delser” di Martignacco, “Rizzani

De Eccher” di Pozzuolo del Friuli e “Roadhouse” di Tavagnacco.

