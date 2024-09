(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 *Dl Omnibus. Albano (FdI), bene ok a emendamento su interoperabilità banche

dati patrimonio immobiliare*

Roma, 29 settembre 2024 – Il Senato ha approvato un emendamento al dl

omnibus, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia e sostenuto dal

Sottosegretario al Mef Lucia Albano, che consentirà di dare avvio ad un

processo di integrazione costante ed automatica dei dati di tutto il

patrimonio immobiliare pubblico.

“Per la prima volta – afferma Albano – si realizza un sistema che

consentirà di sviluppare un quadro conoscitivo dinamico e un aggiornamento

costante e trasparente su stato e uso degli immobili pubblici, per tutto il

territorio nazionale. Un passaggio fondamentale per massimizzare strategie

e politiche di valorizzazione e gestione che il Governo sta attuando sul

patrimonio immobiliare pubblico, a sostegno dei territori”.

“Da un punto di vista tecnico – spiega – la norma consente alla banca dati

sugli immobili pubblici gestita a livello centrale dal Mef di interagire

con le banche dati sugli immobili in possesso delle altre PA, tra cui

Agenzia del Demanio e Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati”.

