Centinaia di visitatori per la Notte della Ricerca Unimore a Mantova

Grande successo anche a Mantova per la Notte della Ricerca di Unimore con diverse centinaia di visitatori presso la sede della Fondazione UniverMantovaAnche a Mantova la Notte della Ricerca di Unimore, che per la prima volta è stata ospitata presso la Fondazione UniverMantova, ha riscosso un grande successo, con diverse centinaia di visitatori che si sono presentati per poter ammirare gli esperimenti e le dimostrazioni realizzati da una decina di gruppi di ricercatori e ricercatrici Unimore.

L’evento si è aperto con la premiazione dei vincitori dell’Hackathon Green and Digital Transformation, cui hanno partecipato 4 aziende (AqA del gruppo Tea, Gruppo Finservice, Dinamica Generale e Intergea Nord Est) per presentare le proprie challenge e che ha visto oltre 30 studenti iscritti riuniti in 10 team.

Il filo conduttore dell’iniziativa di quest’anno è stato la Sostenibilità e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Tutti i gruppi hanno mostrato come gli obiettivi sostenibili siano l’asse portante della ricerca Unimore, elementi imprescindibili per un vero sviluppo sostenibile.

Unimore ha proposto anche a Mantova le attività di ricerca legate ad UNIgreen – the green European University, l’alleanza di cui l’Ateneo fa parte insieme ad altre sette istituti di istruzione superiore europei per la creazione della prima università europea sui temi dell’agricoltura sostenibile, della biotecnologia verde e delle scienze ambientali e della vita.

Modena, 29 settembre 2024

