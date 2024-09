(ARC) Aree interne:Zannier, ciclovia Resiutta-Resia per rilancio territorio

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

Trieste, 28 set – “Un’opera importante, che mira a creare le

condizioni affinch? i turisti che percorrono la ciclovia Alpe

Adria possano trovare una viabilit? che li conduca anche alle

vallate interne e pi? periferiche del territorio”.

Lo ha detto oggi a Povici (Resiutta) l’assessore regionale alle

Risorse forestali Stefano Zannier a margine della cerimonia di

inaugurazione della ciclovia che parte da Resiutta e arriva a

Resia. Presenti tra gli altri all’evento anche il vicepresidente

del Consiglio regionale Stefano Mazzolini e i sindaci Anna

Micelli (Resia) e Francesco Nesich (Resiutta) .

Come ha spiegato l’assessore, i lavori per la ciclabile sono

stati finanziati attraverso i fondi per le aree interne, quindi

con una modalit? che prevede la partecipazione regionale

concordata con lo Stato e il cofinanziamento dei Comuni.

“Quanto realizzato – ha aggiunto Zannier – si inserisce in una

progettualit? pi? ampia, finanziata con le risorse della

concertazione e avente la finalit? di dare vita a quegli

itinerari alternativi di richiamo turistico su cui sono gi?

operative delle strutture ricettive e di ristorazione in grado di

rispondere alle esigenze dei tanti appassionati di cicloturismo

che scelgono il Friuli Venezia Giulia”.

