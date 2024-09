(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Sanità, Cappellacci (FI): “Bene decreto. Chi tutela salute va tutelato per primo”

“La tutela del personale sanitario è un impegno che abbiamo preso e che sentiamo come prioritario. In commissione Affari sociali abbiamo elaborato una relazione puntuale che affronta la questione dal punto di vista dell’organizzazione, ma in Italia il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario ha assunto i tratti dell’emergenza e serviva una risposta puntuale ed operativa. Il decreto approvato oggi in Cdm, che recepisce le nostre istanze, è lo strumento rapido e concreto che abbiamo chiesto e sollecitato. Pene più severe per chi devasta, insulta, distrugge e aggredisce il personale nell’espletamento delle sue funzioni è una risposta di civiltà. Chi tutela la nostra salute va tutelato per primo”.

Così in una nota Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.

