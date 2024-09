ROMA, MOBILITÀ. CASINI-LEONCINI (IV): AULA BOCCIA NOSTRA MOZIONE SU MODIFICHE BLACK POINT VIA CASALE SAN BASILIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

ROMA, MOBILITÀ. CASINI-LEONCINI (IV): ASSEMBLEA CAPITOLINA BOCCIA NOSTRA MOZIONE SU MODIFICHE BLACK POINT VIA CASALE SAN BASILIO

Roma, 27 settembre 2024 – “L’Assemblea capitolina ha bocciato oggi pomeriggio la nostra mozione urgente sul black point di via Casale di San Basilio. Con questo atto avevamo chiesto a Sindaco e Giunta di adottare ogni iniziativa utile affinché l’attuale progetto di messa in sicurezza del tratto compreso tra via Nomentana e via del Casale di San Basilio fosse modificato in modo tale da scongiurare il rischio di paralisi del traffico e di valutare possibili alternative come, ad esempio, la realizzazione di una rotatoria tra via Diego Fabbri e via Nomentana, di un impianto semaforico o di una segnaletica di sicurezza. Il previsto trasferimento della viabilità principale su arterie secondarie infatti – dove sono presenti tra l’altro numerose strutture pubbliche, dalla scuola d’infanzia “Podere Rosa”, all’asilo nido “La Girandola”, dal commissariato San Basilio alla parrocchia di San Liborio – rischia seriamente di bloccare del tutto il traffico in zone già pesantemente congestionate. Ci auguriamo che nonostante l’espressione contraria di oggi dell’Aula ci siano ancora margini per migliorare la sicurezza di quell’area senza penalizzare la mobilità”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

