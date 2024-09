Patente a crediti in edilizia, CNA Lombardia: “Onere puramente burocratico, non serve a ridurre mortalità e incidentalità. In Lombardia 150mila imprese coinvolte, 90mila sono artigiane”

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

mer 25 settembre 2024 CNA Lombardia ribadisce la sua posizione contraria nei confronti della

patente a crediti in edilizia per le imprese, anche in virtù delle regole

ufficiali entrate in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18

settembre. Un decreto attuativo che non prevede un necessario e utile

periodo di transizione e che non tiene per nulla conto della realtà

lavorative delle imprese.

“Cna Lombardia conferma di nuovo una posizione di netta perplessità sullo

strumento della patente a crediti – spiega Giovanni Bozzini, presidente CNA

Lombardia -. Non è uno strumento utile a ridurre la mortalità e

l’incidentalità sul lavoro. Dobbiamo essere sinceri e non alterare la verità

dei fatti: si tratta di un onere puramente burocratico, che non produrrà più

sicurezza sul lavoro ma più adempimenti e più carta. Le imprese, infatti,

entro il 31 ottobre dovranno inviare una PEC all’Ispettorato del lavoro

contenente una serie di autocertificazioni per il nuovo sistema.”

A livello nazionale sono quasi un milione le imprese colpite dal

provvedimento della patente a crediti in edilizia, mentre in Lombardia

saranno 150 mila, di cui circa 90mila sono di stampo artigiano.

“Da tempo la nostra Confederazione chiede a Governi e Parlamento di mettere

in campo una legge per l’accesso alla professione edile – sottolinea Paolo

Panciroli, Responsabile CNA Costruzioni Lombardia -. Si tratta di

selezionare imprese qualificate e di basare il mercato su effettivi

meccanismi che innalzano la qualità delle opere e del lavoro, non di gravare

sui piccoli imprenditori con oneri realmente inutili.”

“Non esiste nulla di pronto, nemmeno l’infrastruttura telematica – afferma

Stefano Binda, Segretario di CNA Lombardia -. Bisogna ricondurre

urgentemente il confronto sulla sicurezza del lavoro entro i binari della

realtà: cosa serve davvero per lavorare in sicurezza, infrastrutture,

dispositivi, cultura e formazione sia sul versante datoriale sia sul

versante dei lavoratori. Parliamo di cose vere e concrete, non strumenti

solamente burocratici”.