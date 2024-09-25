Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – ALLA RICERCA DEL LAVORO PERDUTO, L’OCCUPAZIONE TRA NUOVI STILI DI VITA E IMMIGRAZIONE

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 êơơĸǁĸêřŧ
insieme
Alla ricerca
del lavoro
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26 settembre, ore 18.30
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Impresa
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INTERVENTI
“Otre nuovo per vino nuovo”
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“Lavoro e cambiamento”
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“Un bel lavoro”
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CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
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Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna
Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto
Confartigianato Imprese Conegliano
Confartigianato Imprese Oderzo-Motta
Confartigianato Imprese Treviso
Confartigianato Imprese Vittorio Veneto
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