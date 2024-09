(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 Sabato 28 settembre a Triora il 1° Convegno su Turismo e Sostenibilità

“Viaggio nella bellezza: paesaggi e borghi alpini tra grazia e

concretezza”

L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizza per sabato

28 settembre a Triora il 1° Convegno su Turismo e Sostenibilità dal

titolo: “Viaggio nella bellezza: paesaggi e borghi alpini tra grazia e

concretezza”.

L’appuntamento è dalle ore 9:45 alle 13 presso Palazzo Stella e nel

pomeriggio dalle ore 15 alle 17:45 presso il Centro Culturale in Corso

Italia come da programma allegato. L’evento è finanziato dal PNRR Next

Generation EU – M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” – Progetto “I

Custodi di Triora”.

Parteciperanno all’evento il Comune di Triora, la Regione Liguria,

Federparchi, l’Università di Genova e l’Università di Torino,

l’Université Cote d’Azur, il Touring Club Italiano, l’Associazione “I

Borghi più belli d’Italia”, il CAI-Club Alpino Italiano, il Centro di

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dell’Ente Parco, il Rifugio

La Terza, l’Agriturismo “La Fontana dell’Olmo”, la Guida Ambientale

Escursionistica Giampiero De Zanet, il Panificio Aplanato di Triora,

il Ristorante “L’Erba Gatta”, il documentarista Eric Tornaghi, la

FILSE S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, l’Azienda

Agricola Donati.

Sarà predisposto un collegamento per seguire l’intero evento anche da remoto.