Giovedì 26 settembre 2024 alle ore 15.00 si riunisce la Seconda Commissione Consiliare

Livorno, 23 settembre 2024 – La Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio), è stata convocata dal presidente Andrea Dinelli per giovedì 26 settembre 2024 alle ore 15.00, per discutere il seguente ordine del giorno:

* Proposta di Consiglio n. 218-2024: “Approvazione bilancio consolidato – esercizio 2023”

* Proposta di Consiglio n. 243-2024: DUP 2024-2026: modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica programma triennale degli acquisti di beni e servizi

* Proposta di Consiglio n. 249-2024: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Prospetti n. 24/79, n. 24/80 e 24/81”

* Proposta di Consiglio n. 233-2024: “Statuto A.S.A. Azienda Servizi Ambientali – S.p.A. (ASA S.p.A) – Modifiche”

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali [ https://livorno.consiglicloud.it/home | ConsigliCloud ], sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Seconda Commissione “Bilancio e Patrimonio”

Presidente: Andrea Dinelli (Lista Guarducci); Vice Presidenti: Giorgio Pacini (Partito Democratico) e Carlo Ghiozzi (Lega)

Altri componenti: Cristina Lucetti, Piero Tomei (Partito Democratico); Francesca Ricci (Livorno Civica); Michela Castellani (Protagonisti per la Città); Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle)

