Fwd: I LUCANI IN SVIZZERA UNA REALTÀ VIVA

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 *Oggetto:* *I LUCANI IN SVIZZERA UNA REALTÀ VIVA TICCHIO RICONFERMATO

PRESIDENTE*

*FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LUCANE IN SVIZZERA*

🇮🇹🇨🇭Con la elezione di Giuseppe Ticchio Presidente della Federazione

dei Lucani in Svizzera e di Donato Puntillo a consultore delegati

all’Assemblea Lucana della Commissione regionale Lucani nel mondo – CRLM e

la nomina di Davide Coletti e Vitina Colangelo nel Forum dei Giovani, si è

concluso ad Affoltern am Albis il XV Congresso dei Lucani in Svizzera,

Lucani Nel Mondo.

🇮🇹🇨🇭Un Congresso che ha segnato la ripartenza delle attività delle 9

Associazioni iscritte alla Federazione con 53 delegati su 61 e in

rappresentanza di circa 600 lucani. Ottima l’organizzazione curata da

Giovanni Tauriello e Donato Puntillo.

🇮🇹🇨🇭”Uno dei pochi Congressi svolti in presenza -ha evidenziato Luigi

Scaglione,Presidente del Centro Studi e della CIM Basilicata – con

un’analisi approfondita di temi e questioni che costituiscono l’essenza

della lucanità e della necessaria ridefinizione dei modelli di

partecipazione alla vita istituzionale nazionale e regionale. E la Regione

Basilicata non può non tenere conto del portato di esperienza e di vita

vissuta fuori dai confini in terre a volte ingrate ma che hanno saputo dare

una risposta ai bisogni primari di tanti lucani.

🇮🇹🇨🇭Il viaggio continua con le analisi attente che “come Centro Studi

Internazionali Lucani nel Mondo abbiamo saputo mettere,in evidenza, in

occasione del Congresso” a cui ha dato il suo contributo con un prestigioso

intervento, Toni Ricciardi parlamentare italiano eletto in Europa e con i

messaggi di Roberto Speranza, del Vice Presidente del Consiglio Regionale

della Basilicata, Angelo Chiorazzo, del Presidente della Regione Vito Bardi.

Sollecitate politiche fiscali più attente ai bisogni dei giovani per

bloccare il fenomeno dello spopolamento e la continua attenzione alla

difesa del patrimonio abitativo dei nostri paesi spesso costruito con le

rimesse e la voglia di tenere accesa una luce nel buio delle nostre piccole

realtà.

🇮🇹🇨🇭Piacevole presenza del Console Onorario in Liechtstein, Egidio

Stigliano originario di Nova Siri e della moglie del compianto Michele

Schiavone, Angela Schiavone Ciraci a cui l’assemblea lucana ha tributato un

omaggio alla sua memoria per la vicinanza attraverso il Consiglio Generale

degli Italiani all’Estero -CGIE alle politiche migratorie italiane delle

regioni.

Ricordato poi Paolo Mellilo originario di Comune di Moliterno fondatore

dell’Associazione Lucana nel lontano 1968.