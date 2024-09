COMUNICATO STAMPA -CURE PALLIATIVE E RSA: ATS BERGAMO PROMUOVE GLI INCONTRI “NON PIU’ SOLI NEL DOLORE. CURE PALLIATIVE – CHE COSA SONO E PERCHE’ “

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 17.30 h

/20.00 h

Settembre

Teatro Parrocchiale

San Pellegrino Terme

NON PIÙ SOLI

NEL DOLORE

CURE PALLIATIVE – CHE COSA SONO E PERCHÉ

INCONTRO RIVOLTO ALLA COLLETTIVITÀ, AI FAMILIARI DELLE PERSONE ASSISTITE IN RSA

E A TUTTI GLI OPERATORI DELL’ASSISTENZA

/ INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

Dr.ssa Barbara Caimi

Direttore Sociosanitario ATS

Dr.ssa Monica Casati Direttore

Distretto Valle Brembana e Valle Imagna-Villa d’Almè ASST HPG23

Dr.ssa Laura Arizzi

Presidente Assemblea Sindaci Distretto Valle Brembana

e Valle Imagna-Villa d’Almè

Dr. Fausto Galizzi

Sindaco Comune San Pellegrino Terme

Don Alessandro Nava

Parroco Unità Pastorale San Pellegrino Terme e Santa Croce

/ SIGNIFICATO E VISIONE DELLE CURE

PALLIATIVE, L’APPROCCIO PALLIATIVO

E LA RELAZIONE DI CURA

Dr.ssa Antonella Goisis

Medico Palliativista

Direttore Sanitario RSA ” OASI” di San Pellegrino Terme

Dott. Angelo Traini

Psicologo clinico – Psicoterapeuta

INGRESSO LIBERO

/ MALATTIA IN FASE TERMINALE

DI UNA PERSONA CARA: QUALE RUOLO

DI CURA, SUPPORTO E VICINANZA?

BISOGNI SPIRITUALI E BISOGNI RELIGIOSI:

DIFFERENTI PUNTI DI VISTA CULTURALI

Don Renzo Caseri

Docente di Etica della vita

Dr.ssa Monica Casati

già componente del Comitato Etico della provincia di Bergamo

Docente di Etica e Deontologia

/ TESTIMONIANZE

A cura di familiari/persone care di persone assistite in

o di operatori dell’assistenza

Si ringraziano per l’importante contributo

la RSA Oasi di San Pellegrino Terme e tutte le RSA

del Distretto Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almè